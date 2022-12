Le Ford Bronco Sport est-il un véhicule fiable?

Après sept ans de loyaux services, mon Land Rover LR2 commence à coûter cher en réparations. Je souhaite donc m’en défaire et suis attirée par le nouveau Ford Bronco Sport Badlands. Ce véhicule pourra-t-il être aussi fiable que l’a été mon Land Rover?

Bonjour Karine,

Il est vrai qu’en quelque sorte, le Bronco Sport peut être considéré comme une suite logique de votre LR2, dont la forme et les dimensions s’en rapprochent. Maintenant, sachez que le Bronco Sport est un produit dérivé du Ford Escape, dont la fiabilité a jusqu’ici été remarquable. Le Bronco Sport fait non seulement appel aux mêmes éléments mécaniques, mais aussi au même châssis. Il n’y a que le style et certains éléments de la suspension qui changent, mieux adaptés à la conduite hors route.

En optant pour la version Badlands, vous obtenez heureusement la plus convaincante des deux options mécaniques. Un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 250 chevaux, comparable à celui qui se trouve sous le capot de votre LR2, proposant ainsi souplesse et accélérations vives. Ce moteur est également utilisé sous le capot de l’Escape, du Edge et de la camionnette Maverick.

Je me permets de vous souligner que le LR2 n’a jamais été un modèle de fiabilité. Certainement pas le plus fragile des produits de la marque, mais disons que plusieurs problèmes tant mécaniques qu’électroniques ont été répertoriés sur ce modèle. Si vous en avez été satisfaite toutes ces années, c’est donc qu’il s’est avéré plus fiable que la moyenne. J’ose croire que le Bronco Sport saura vous offrir entière satisfaction, puisqu’encore une fois, sa fiabilité semble jusqu’ici remarquable. Ainsi, et même si la facture du Bronco Sport est passablement salée, je vous recommande sans contrainte l’achat de ce véhicule que vous saurez assurément apprécier.

