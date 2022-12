Quelle voiture choisir pour du plaisir et une fiabilité à long terme?

Je suis en processus d’achat d’un véhicule d’occasion 2018-2019, et j’hésite entre la Kia Stinger, la Volkswagen Arteon et la Volvo V60. Que choisiriez-vous considérant que je conserve mes véhicules au moins huit ans?

---------------

Bonjour Martin,

Je comprends par le choix des modèles que vous énumérez que vous apprécierez des voitures proposant un agrément de conduite, un bon confort et un luxe certain.

Bien sûr, sachant que vous conservez vos véhicules longtemps, il serait facile de sélectionner la Kia, qui risque d’être la moins coûteuse à entretenir à long terme. Elle est également avantagée par une garantie de base toujours en vigueur, alors qu’il en va autrement pour les deux autres.

Photo: Kia

Par contre, la Stinger est la plus gourmande du lot et vieillit malheureusement un peu moins bien au chapitre de la finition intérieure. Un inévitable craquement issu du hayon se fait entendre, problème que les ingénieurs de Kia n’ont jamais pu régler. Néanmoins, la Stinger est belle et très performante, peut-être même un peu plus sportive dans sa conduite que l’Arteon et la V60, ayant un meilleur équilibre.

De son côté, l’Arteon est une voiture formidable qui a comme seul véritable défaut de ne pas être équipée de la boîte DSG (séquentielle à double embrayage), ce qui est désormais le cas sur les modèles américains vendus en 2022 et 2023.

Photo: Volkswagen

Elle s’avère moins puissante que la Kia mais sa conduite est plus raffinée, et elle fournit plus d’espace et de confort. Le volume de chargement de cette voiture est d’ailleurs phénoménal, au point d’être plus généreux que celui de la V60, une authentique familiale. Personnellement, je la préfère à la Stinger.

Je me permets maintenant de vous dire que la Volvo V60 2019 est pour moi un véritable coup de cœur. Certes, elle risque d’être plus capricieuse au fil des ans, mais elle vous séduira par sa grande qualité de fabrication, sa conduite hivernale et ses qualités de véritable routière. En outre, sur nos routes endommagées, sa suspension est mieux adaptée que celle de l’Arteon. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, la version T5 à moteur de 250 chevaux est sans doute un meilleur choix, mais il est clair que le couple généré par le compresseur volumétrique ajouté à la version T6 rend l’expérience de conduite encore plus agréable. Et puis, évidemment, vous obtenez ici l’avantage d’une authentique voiture familiale.

Photo: Volvo

Bien que celui-ci ne soit pas totalement rationnel, mais aussi parce que les S60 et V60 de dernière génération n’ont pas été particulièrement problématiques en matière de fiabilité, mon choix porterait sur la V60.

Bonne route!