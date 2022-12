Voiture Apple : le projet aurait de nouveau été retardé

Apple semble faire du surplace depuis plusieurs longs mois dans son projet de voiture, connu à l’interne sous le nom Titan.

En fait, selon des informations de Bloomberg recueillies auprès de sources au courant du dossier, le géant californien aurait revu à la baisse ses ambitions et repoussé d’environ un an le lancement, qui serait maintenant prévu en 2026.

Il semble que les dirigeants d’Apple aient abandonné l’idée d’une voiture entièrement autonome – sans pédales ni volant – voyant que le développement de la technologie est encore loin d’arriver à un tel niveau.

Attendez-vous donc à quelque chose de beaucoup plus conventionnel et de plus abordable. Bloomberg évoque une concurrente aux Tesla Model S et Mercedes-Benz EQS avec un prix inférieur à 100 000 $ américains.

Aucun indice quant au design, qui en serait encore à un stade très préliminaire, mais on imagine qu’Apple prévoit une allure et une configuration différentes de ce que proposent les constructeurs automobiles en ce moment. Si le lancement arrive bel et bien en 2026, on pourrait voir un concept d’ici deux ans, après quoi Apple procédera à des tests sur circuit et sur la route pour achever le développement.

Sans véritable expérience dans l’automobile au-delà de son interface CarPlay vouée à une grande expansion, l’entreprise de Tim Cook se tournera inévitablement vers un partenaire pour fabriquer sa voiture. Foxconn pourrait être une option, mais l'espoir est encore qu'un grand constructeur automobile accepte de faire équipe. Des discussions avec Hyundai et Volkswagen il y a environ deux ans n’ont pas abouti.

