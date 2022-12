Voiture KN : le nouveau logo de Kia sème la confusion sur Google

Lorsque Kia a lancé son nouveau slogan « Du mouvement vient l’inspiration » et redessiné son logo au début de l’année 2021, la compagnie voulait projeter une image plus moderne et dynamique.

Le problème avec le nouveau logo, c’est qu’il engendre beaucoup de confusion. Ainsi, plusieurs personnes ne lisent pas « KIA » mais plutôt « KN » et croient qu’il s’agit d’une nouvelle marque.

Sur les moteurs de recherche, des milliers de requêtes sont faites chaque mois avec les expressions « voiture KN » ou « KN EV6 », par exemple, aussi bien en français qu’en anglais (et on imagine dans bien d’autres langues aussi).

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp