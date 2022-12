En vidéo : Travis Pastrana repousse encore les limites dans Gymkhana 2022

Ça y est, on peut enfin voir en action la Subaru GL Familiale 1983 modifiée que Travis Pastrana nous a fait découvrir en début d’année. C’est en effet aujourd’hui qu’est sorti Gymkhana 2022, le tout dernier et le plus spectaculaire volet de la série de vidéos popularisée par le maître des dérapages contrôlés, Ken Block.

Alors que celui-ci s’amuse maintenant avec un bolide Audi entièrement électrique, son bon ami Pastrana s’éclate quant à lui avec sa familiale japonaise surnommée « Family Huckster », forte de 862 chevaux tout comme la WRX STI non moins modifiée qu’il conduisait dans Gymkhana 2020.

Cette fois, l’action se déroule en Floride. Trève de suspense, voici ce que ça donne :

Plus qu’un festin de drift, ces 10 minutes nous font voir des cascades incroyables dont le clou est bien sûr ce saut vertigineux sur le pont d’une écluse. Et dire que Pastrana s’est cassé le dos en janvier lors du tournage de la scène d’ouverture dans laquelle il saute en parachute d’un gratte-ciel!

« Gymkhana 2022 est le film le plus fou que j’ai fait avec une voiture, a déclaré le principal intéressé. Jamais je n’aurais imaginé que je prendrais en duel un avion de chasse, que je ferais des beignes autour de monster trucks cabrés sur les roues avant, que je filerais 100 pieds sur un étang creux de six pieds ou que je glisserais en tandem avec un hélico, surtout pas dans la même vidéo. C’est pourtant ce que j’ai fait dans Gymkhana 2022! »

La vidéo met également en vedette le Chevrolet El Camino transformé en bolide d’accélération à moteur biturbo du pilote de course et youtubeur Cleetus McFarland, mais aussi la nouvelle Subaru WRX. D’ailleurs, dans le segment final, Pastrana la salit à fond et lui fait même effectuer un saut digne d’une motocross.

Quelle sera la suite? On n’ose même pas imaginer!

En vidéo : Antoine Joubert présente la Subaru WRX 2022