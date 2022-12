Est-il possible d’importer un Ford F-150 Lightning des États-Unis vers le Canada?

Croyez-vous qu’il est possible d’importer un Ford F-150 Lightning des États-Unis vers le Canada? Il semble y avoir de la disponibilité là-bas, ce qui me permettrait de l’obtenir rapidement.

Bonjour Alexandre,

Il est effectivement possible de vous procurer une camionnette F-150 Lightning chez un concessionnaire américain et de l’importer au Canada, sans restriction. Cela signifie que la garantie est totalement transférable et que vous aurez droit aux mêmes couvertures que si vous l’aviez achetée au Canada.

Photo: Antoine Joubert

Vous avez raison, la disponibilité est plus grande chez nos voisins du Sud, bien que ce véhicule soit également fort convoité aux États-Unis. Par conséquent, vous serez chanceux de mettre rapidement la main sur une unité aux États-Unis, même s’il est plus facile de l’obtenir là-bas que chez nous.

Sachez aussi que le fait de vous le procurer aux États-Unis ne change actuellement rien à la facture, face à l’achat d’un modèle au Canada. À preuve, en supposant que vous optiez pour un modèle XLT à batterie de 98 kWh, vendu là-bas à 59 474 $ US (sans option), vous auriez un coût de revient en dollars canadiens de 80 715 $. Or, cette mouture est vendue chez nous à 81 195 $, venant ainsi prouver que Ford nous vend carrément ses produits en dollars US. Hormis les frais de déplacement et le temps nécessaire à cette acquisition, il n’y a donc aucun désavantage à acheter une camionnette F-150 Lightning au pays de l’Oncle Sam.

Photo: Antoine Joubert

En terminant, je me permets de vous dire que les quelques essais effectués sur ces modèles au cours des derniers mois me font pencher vers la version à batterie de 98 kWh, face à celle de 131 kWh. Et pour cause : on bénéficie d’une autonomie plus réaliste face à ce qui est annoncé et d’une conduite plus agréable, parce que le poids est réduit de près de 1 000 lb!

En vidéo: Antoine Joubert présente le Ford F-150 Lightning