Hyundai Tucson ou Nissan Rogue : lequel choisir?

Dans le neuf, que choisiriez-vous entre un Hyundai Tucson et un Nissan Rogue SV?

Bonjour Rui,

Le Nissan Rogue SV hérite depuis 2022 d’un nouveau moteur à trois cylindres turbocompressé doté d’une technologie de compression variable, qui a pour but de minimiser la consommation de carburant tout en rehaussant la puissance et le couple. Si, sur papier, cette technologie paraît convaincante, il en va autrement dans la vraie vie, où la consommation n’est guère aussi impressionnante qu’on le laisse croire. Il faut également savoir que la puissance annoncée avec le Rogue (201 chevaux) semble moindre que celle du Hyundai Tucson, annoncée à 187 chevaux.

Le Nissan Rogue, qui affiche une moyenne de consommation à 7,6 L/100 km, se situe donc plutôt autour de 8,5 L/100 km en moyenne combinée. Rien de catastrophique, bien sûr, mais pas aussi remarquable que ce que les données laissent croire. Maintenant, sachez que le Rogue demeure un tantinet moins gourmand que le Tucson, chez lequel la moyenne oscille autour des 9 L/100 km. Un véhicule qui, comme le Rogue, procure beaucoup de confort, d’espace et de commodités, mais qui a l’avantage d’une garantie de base de cinq ans.

À mon sens, le Tuscon est plus agréable au quotidien en raison de son rendement mécanique, puisqu’il exploite un quatre cylindres de 2,5 litres jumelé à une boîte automatique traditionnelle, et non pas une boîte à rapport continuellement variable. Hyundai propose aussi une capacité de remorquage supérieure, une mécanique qui sera certainement plus robuste et finalement, un produit tout simplement plus convaincant. Le seul hic, c’est qu’il brûlera un peu plus de carburant. À moins d’opter pour la version hybride, qui n’a pas d’équivalent du côté de chez Nissan.