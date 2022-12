Toyota RAV4 : Version hybride ou à essence?

Je possède un Honda CR-V 2017. J’aimerais me procurer un VUS compact neuf. J’hésite entre le Toyota RAV4 à essence et l’hybride. Avez-vous une préférence?

-------------------------

Bonjour Manon,

Vous avez totalement raison de vous intéresser au Toyota RAV4. En plus d’être spacieux, ce véhicule brille par sa fiabilité générale. Il s’agit d'ailleurs du meilleur achats dans le segment des VUS compacts selon l'équipe du Guide de l'auto 2023.

Comme vous le savez déjà, le RAV4 est proposé avec un moteur à essence. Il s’agit d’un bloc atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Il développe 203 chevaux et 184 livres-pied. Considérée comme une valeur sûre, cette version est très intéressante. Or, nous sommes d’avis qu’il est judicieux d’opter pour l’hybride dans le cas du RAV4. Sous le capot, on retrouve le même bloc, mais celui-ci est jumelé à un moteur électrique de 54 chevaux jumelé à une batterie de 1,6 kWh. La puissance totale développée s’élève à 219 chevaux. Grâce à la technologie hybride, il est également plus plaisant à conduire.

Photo: Toyota

Alors que le RAV4 à essence consommera 8,4 L/100 km en conduite combinée selon Ressources naturelles Canada, le RAV4 hybride réussit à abaisser cette cote à 6,0 L/100 km. Qui plus est, notons que la différence de prix à l’achat est négligeable entre les deux. Vous paierez 32 150 $ pour un RAV4 LE AWD contre 34 390 $ pour un RAV4 hybride LE AWD.

En ce qui nous concerne, il n’y a aucune hésitation. Nous opterions pour une version hybride qui ne propose que des avantages par rapport à une version traditionnelle à essence. Notez toutefois que les délais de livraison peuvent être plus long pour un modèle hybride en raison de la forte demande.

En vidéo: Les meilleurs achats du Guide de l'auto 2023 - catégorie des VUS compacts