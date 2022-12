Véhicules électriques : Un concessionnaire est-il obligé de faire les démarches pour obtenir la subvention?

Balado : les Volvo S60 et Genesis G80 Électrifiée mises à l’essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio , Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Volvo S60 et Genesis G80 Électrifiée récemment mis à l’essai. De son côté, Germain a parcouru plus de 1000 kilomètres au volant de la S60 2023 …