Un VUS Infiniti au lieu d'un BMW?

Nous hésitons entre l’Infiniti QX55 et le BMW X2. Chez BMW, on nous a dit que la marque Infiniti dispraîtrait bientôt. Est-ce vrai? Aussi, que pensez-vous de la technologie à compression variable du moteur Infiniti? Est-ce fiable?

Bonjour Chris,

D’abord, sachez que bien que la marque Infiniti ait connu de meilleurs jours, rien ne nous permet de croire qu’elle disparaîtra à court ou moyen terme. Cet argument ne tient donc pas, d’autant plus que si tel était le cas, la division Nissan se chargerait d’honorer les garanties, de faire l’entretien et de maintenir un inventaire de pièces pour très longtemps. J’ajouterais que ce genre de foutaise provenant d’un vendeur démontre tout le sérieux de ce dernier, qui, avec ce seul énoncé, aurait perdu toute chance de me vendre un véhicule.

Ensuite, je vous avoue qu’il est difficile de comparer le QX55 et le BMW X2. Le premier est un VUS passablement spacieux et confortable alors que le second est compact . La polyvalence n’est pas la même tout comme le comportement et l’agrément de conduite.

Photo: BMW AG

Le BMW X2 est évidemment plus amusant et plus nerveux. Il adopte une tenue de route remarquable, accélère fougueusement et possède un rouage intégral qui le rend particulièrement efficace en hiver. Cependant, il faut savoir que ce modèle est sur le point d’être remplacé, puisqu’il dérive directement du BMW X1, lequel est complètement revampé pour 2023. Voilà d’ailleurs une information que votre vendeur BMW a certainement oublié de vous transmettre...

Il ne faut pas pour autant rejeter le X2. Il s’agit simplement du VUS le moins populaire de BMW, les gens préférant généralement les X1 ou X3. Cependant, le X2 demeure deux fois plus populaire que le QX55, un produit qui ne connaît que très peu de succès. Infiniti a vendu 464 unités du QX55 l’an dernier, alors que le modèle était fraîchement débarqué sur le marché.

Photo: Infiniti

L’image de marque, le rendement de la boîte CVT et la conduite plus ou moins inspirante expliquent en partie le faible succès de ce modèle, qui n’est pas vilain, mais qui manque sérieusement d’arguments face à ses réels concurrents (Audi Q5, BMW X4, Lexus NX, etc.).

Quant à la motorisation à taux de compression variable, elle a été conçue dans l’optique d’une optimisation de puissance et de couple et pour un faible rendement énergétique. Hélas, si cette mécanique parvient à surprendre sur papier, elle déçoit au quotidien : sa consommation n’est guère plus impressionnante que celle de la concurrence. Il est difficile de se prononcer sur la fiabilité à long terme de cette dernière, mais jusqu’ici, on ne dénote aucun problème d’importance connu.

Ma réponse sera donc la suivante. Si vous avez envie d’un petit véhicule amusant, pensez plutôt au Q3 d’Audi, qui vous offrira une conduite aussi plaisante que le X2, avec un côté plus pratique. À l’opposé, si vous recherchez davantage d’espace et de confort, vous serez mieux servi par l’Acura RDX, le Lexus NX ou la panoplie de VUS allemands, qui vous coûteront par contre un peu plus cher. L’Infiniti ne pourrait être intéressant que si la facture se situe nettement en deçà de celle de ses rivaux. Mais encore là, vous n’aurez pas le même plaisir de conduire.

