Honda Pilot 2023 : une autre solide hausse de prix chez Honda

Le nouveau Honda Pilot 2023 de quatrième génération sera mis en vente le 12 décembre et ceux qui gardaient l’espoir de prix similaires à l’ancien seront bien déçus.

Il fallait quand même s’y attendre après le traitement réservé à ses petits frères, le HR-V et le CR-V, qui sont eux aussi complètement redessinés pour 2023 et pas mal plus dispendieux qu’avant. Même chose pour la Civic Type R, sans parler de la nouvelle Accord qui sera bientôt en vente à son tour.

Plus de 50 000 $

Le Honda Pilot 2023 franchit un seul psychologique en s’amenant avec un prix de base de 50 650 $, auquel il faut ajouter bien sûr les frais de transport et de préparation de 1 950 $. On se souvient que les acheteurs devaient débourser minimalement 46 920 $ pour le modèle 2022.

La version d’entrée de gamme reste la Sport, qui comprend de série une nouvelle interface multimédia avec écran tactile de 7 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, une instrumentation numérique partielle, le contrôle automatique de la température à trois zones, un hayon assisté et des roues de 20 pouces au fini gris requin. N’oublions pas la série de technologies d’assistance à la conduite Honda Sensing.

Le Pilot EX-L (54 450 $) ajoute des sièges en cuir et un écran tactile de 9 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil de même qu’un chargeur sans fil pour téléphones et un système audio amélioré à 9 haut-parleurs. Ses roues mesurent cependant 18 pouces.

Nouveau Pilot TrailSport

En milieu de gamme, on retrouve le nouveau Pilot TrailSport (57 450 $) axé sur la conduite hors route. Suspension adaptée, pneus tout-terrain, garde au sol accrue de 25 mm, plaques de protection sous le véhicule et plus encore sont au menu. Honda le décrit comme son VUS le plus robuste et compétent de l’histoire.

Photo: Honda

Une nouvelle couleur de peinture bleu ciel diaphane nacré lui est exclusive, tandis que l’habitacle arbore des surpiqûres contrastantes orange et des appuie-tête brodés du logo TrailSport. Un toit vitré panoramique coulissant est aussi offert.

Retour des Touring et Black Edition

Les versions haut de gamme Touring et Black Edition sont de retour pour 2023, mais elles dépassent maintenant chacune les 60 000 $. Le Pilot Touring (61 350 $) possède des sièges avant ventilés, un tableau de bord numérique configurable de 10,2 pouces, un affichage tête haute et un système de caméra à 360 degrés, notamment. À la deuxième rangée, un siège central multifonctionnel amovible—une première dans la catégorie—peut être rangé sous le plancher du coffre.

Enfin, le Pilot Black Edition (62 850 $) est le plus équipé de tous et il se distingue visuellement avec des roues de 20 pouces au fini noir lustré, des sièges en cuir perforé et des appuie-tête brodés avec le logo Black Edition.

Photo: Honda

« Nouveau » V6

Peu importe le Pilot que vous choisirez, Honda parle d’un « tout nouveau » V6 de 3,5 litres. Dans les faits, c’est encore un moteur atmosphérique, la cylindrée ne change pas, la puissance de 285 chevaux est à peine supérieure aux 280 chevaux du modèle sortant et le couple demeure à 262 livres-pied. Idem pour la capacité de remorquage, qui reste à 5 000 livres.

Le Pilot 2023 gagne toutefois un nouveau système de limiteur de vitesse en descente et sa structure est plus rigide. Aussi, le rouage intégral iVTM4 de deuxième génération est doté d’un différentiel arrière plus puissant, capable de supporter 40% de couple en plus et d’offrir une réponse 30% plus rapide.

