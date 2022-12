Les meilleures voitures compactes en 2023

Parmi toutes les voitures compactes offertes sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Bien que les VUS battent des records de vente au Québec année après année, le segment des compactes demeure populaire dans la Belle Province. Parmi les nombreux modèles offerts sur notre marché, voici donc ceux qui se démarquent aux yeux des experts du Guide de l’auto.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Toujours très populaire, la Honda Civic a été renouvelée de fond en comble pour l’année-modèle 2022. Sans surprise, elle revient sans changement majeur pour 2023. Disponible en version berline ou à hayon, la compacte japonaise peut recevoir deux moteurs différents : un 4 cylindres atmosphérique de 2 litres (158 chevaux) ou un bloc turbocompressé de 1,5 litre (180 chevaux).

Il est également possible d’opter pour la berline Si, dont le moteur 1,5 litre turbo est légèrement plus puissant. Sous le capot de ce modèle un peu vitaminé, il développe 200 chevaux.

La principale nouveauté pour l’année-modèle 2023, c’est l’arrivée de la Civic Type R, la plus radicale de la gamme. Plus puissante que le modèle sortant, cette version sportive conserve un rouage à traction en dépit d’une puissance qui culmine à 315 chevaux.

Photo: Toyota

La seconde position de notre palmarès revient à la Toyota Corolla pour l’ensemble de son œuvre. Disponible avec deux carrosseries différentes (berline ou à hayon), la compacte japonaise est motorisée par un 4 cylindres de 2 litres générant 169 chevaux. Et ceux qui souhaitent économiser sur leur facture de carburant peuvent aussi opter pour l’hybride non rechargeable qui consomme moins de 5 L/100 km. Autre avantage non négligeable, le modèle hybride peut aussi être équipé d’un rouage intégral.

Comme chez Honda avec sa Civic Type R, Toyota a présenté une version sportive de sa célèbre compacte pour l’année-modèle 2023 : la GR Corolla. Dotée d’un rouage intégral, d’une boîte manuelle à 6 rapports et d’un 3 cylindres turbo de 1,6 litre déployant 300 chevaux, cette Corolla n’a rien à voir avec les autres produits de la gamme!

Photo: Dominic Boucher

La dernière marche du podium est occupée par la Mazda3. Bien qu’elle demeure pratiquement inchangée en 2023, cette compacte s’avère l’une des voitures les plus intéressantes à conduire. Elle se démarque entre autres par la belle finition de son habitacle, la grande variété de moteurs proposée et par la possibilité de commander une déclinaison à quatre roues motrices. À long terme, la Mazda3 fait preuve d’une très bonne fiabilité.

Cependant, une piètre visibilité arrière (surtout le modèle à hayon), une consommation de carburant un peu élevée et l’absence de versions hybrides ou sportives l’empêchent de viser plus haut que la troisième position.