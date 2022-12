Les meilleures voitures sous-compactes en 2023

Parmi les rares voitures sous-compactes encore offertes sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Le segment des sous-compactes ne compte plus que trois modèles, les constructeurs ayant délaissé ce type de véhicules au profit de petits multisegments plus profitables.

Photo: Kia

Pour la quatrième année consécutive, la Kia Rio fait la belle au sommet de notre classement. En dépit des années qui passent, la voiture coréenne demeure la plus intéressante pour les gens souhaitant une petite bagnole.

Pratique grâce à son hayon et plutôt spacieuse considérant son gabarit réduit, la Rio adopte une conduite sûre, efficace et même plaisante, chose rare dans ce segment. La motorisation retenue réalise des performances adéquates et la consommation reste mesurée.

Photo: Nissan

Après l’avoir d’abord éliminée, Nissan a finalement fait revenir sa Versa au catalogue. Une voiture qui fournit un bon rendement d’ensemble, mais qui n’est disponible qu’en version berline. Comme la Rio, la Versa propose un espace intérieur satisfaisant, des performances correctes. Par contre, sa conduite est plus aseptisée.

Le plus gros défaut de la Versa est son prix de vente et ses taux de financement trop élevés. En se rapprochant dangereusement de ceux de la compacte Sentra, plus performante et plus logeable, la sous-compacte de Nissan perd de son intérêt pour cette raison.

Photo: Antoine Joubert

La Mitsubishi Mirage ferme la marche de ce classement. Ses principales forces sont le prix des versions les plus dénudées, des taux de financement avantageux et une longue garantie de 10 ans/160 000 km pour le groupe motopropulseur. Une garantie qui a d’ailleurs servi à plusieurs propriétaires qui ont été contraints de remplacer des moteurs à 3 cylindres, dont la contenance en huile est limitée.

Sur la route, la Mirage n’est pas mauvaise, mais ses prestations sont inférieures à ses deux concurrentes. En réalité, la Mirage ne doit sa présence sur le podium qu’à la disparition de la Chevrolet Spark, qui était un achat plus avisé.