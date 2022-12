Une œuvre d’art numérique inspirée par un concept Audi

Dans le domaine du design, Art Basel / Design Miami est un événement incontournable. Calqué sur Art Basel se déroulant annuellement à Bâle en Suisse, Design Miami est un grand rassemblement célébrant l’excellence en design dans tous les domaines, qu’il s’agisse de mode, d’art, d’architecture, ou même d’automobile. Chaque année, Design Miami attire des designers de renom, ainsi que des célébrités internationales, pour cette grande célébration de l’art et du design.

Le constructeur Audi n’est pas étranger à cet événement, puisqu’il y a présenté plusieurs créations de designers qui ont été inspirés par des véhicules de la marque, parfois des modèles de série et parfois des concepts. Audi a souvent mis l’accent sur des concepts de mobilité ou de technologie de voiture autonome avec ses installations à Design Miami, mais cette année,il innove en présentant la première œuvre d’art numérique inspirée du véhicule concept GrandSphere. Cette œuvre, qui est une projection de deux minutes, a été réalisée par l’artiste argentin Andrés Reisinger et défile en boucle sur un mur de panneaux de type DEL jouxtant la voiture concept.

C’est cette notion « d’espace personnel » qui est au cœur de la démarche artistique de Reisinger, avec cette œuvre qui évoque l’expérience immersive créée par l’habitacle de la voiture et qui la transpose dans un monde virtuel très coloré.

Une autre vision du futur

Pour Audi, cette démarche s’inscrit dans une approche de développement de la vision de la mobilité de l’avenir, celle où le véhicule devient un troisième espace de vie, et doit s’adapter à la nouvelle réalité de la clientèle devenue « libérée » de la tâche de conduire. Selon cette vision, le véhicule n’est plus que simplement un moyen de transport, il devient un espace où les passagers vivent des expériences créées d’après leurs besoins et désirs. Voilà pourquoi la marque allemande s’associe à certains artistes et designers visionnaires, comme Andrés Reisinger, pour amorcer ce dialogue visant à établir ce à quoi ressemblera la voiture de l’avenir, la présence de surfaces de projection dans l’habitacle du concept grandsphere ouvrant de toutes nouvelles possibilités en ce qui a trait au design intérieur et à la création d’ambiances spécifiques.

Photo: Reisenger Studio

À propos de l'artiste

Andrés Reisinger est né en en 1990 en Argentine et réside maintenant à Barcelone où il a ouvert son studio. Il est l’un de ces visionnaires avec lequel Audi a établi cette relation particulière. Ces œuvres ont retenu l’attention de nombreux collectionneurs et de galeries d’art, et plusieurs d’entre elles ont été exposées dans des musées célèbres à travers le monde, comme le Moco de Barcelone, le Palazzo Strozzi de Florence ou le Design Museum de Gand en Belgique.

Photo: Reisenger Studio

« C’est la première fois que je collabore avec une grande marque » de dire Reisinger, que j’ai rencontré à l’événement Design Miami. « Auparavant, je créais pour des collectionneurs ou des musées. Audi est venu vers moi, et j’ai été intrigué par ce concept d’une création inspirée par une voiture. J’ai rencontré Marc Lichte (chef du design chez Audi), et son équipe de design, et nous avons beaucoup échangé sur le processus de design de cette voiture concept qui a été créée de l’intérieur vers l’extérieur. C’est ainsi que j’ai imaginé cette projection inspirée par la voiture. Pour illustrer le fait que les passagers peuvent regarder le monde extérieur dans lequel cette voiture à conduite autonome évolue, j’ai choisi de faire tourner un miroir dans un espace, miroir qui reflète l’extérieur depuis l’intérieur. Afin d’illustrer les diverses positions que les sièges peuvent adopter, j’ai simulé le cours d’une journée complète au cours de laquelle l’inclinaison des sièges change avec le passage du temps. En plein jour, le siège est droit pour ensuite adopter une position relaxe au coucher du soleil et devenir presque à l’horizontale à la tombée de la nuit ».

Cette première collaboration entre Reisinger et Audi aura peut-être une suite avec l’évolution de cette nouvelle relation innovante, autant pour l’artiste que pour le constructeur automobile.

