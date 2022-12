10 cadeaux parfaits pour les amateurs d’automobile

Le temps des Fêtes approche!

Pour vous aider à trouver le cadeau parfait, l’équipe du Guide de l’auto a recensé 10 idées cadeaux pour les amateurs de voitures.

Le Guide de l’auto 2023

Photo: Les Éditions de l'Homme

Un incontournable ! Cet ouvrage de 704 pages inclut des essais routiers de plus de 300 modèles, mais aussi trois matchs comparatifs exclusifs et des reportages en profondeur sur la marque VinFast et l’histoire de la Volkswagen Golf GTI.

Des billets pour le Salon de l’auto de Montréal

Forcé d’annuler ses éditions 2021 et 2022 en raison de la pandémie, le Salon de l’auto de Montréal sera de retour en 2023! Les billets seront bientôt en vente et parions que les passionnés seront nombreux à traverser les tourniquets du Palais des congrès.

Des accessoires d’entretien automobile

L’hiver, nos voitures sont constamment sales, sans parler du sel qui s’accumule un peu partout. Divers produits d’entretien et de nettoyage permettent de garder notre véhicule propre. Les amoureux de bagnoles vous remercieront!

Des voitures miniatures

Photo: Marie-France Rock

À défaut de posséder la voiture de ses rêves, on peut mettre la main sur un modèle réduit! Que votre être cher aime les Porsche, les Ferrari ou les Lamborghini, le monde des voitures miniatures saura le satisfaire!

Un coffre à outils

Pour ceux qui ont un garage à leur disposition, pourquoi ne pas leur offrir un joli coffre à outils? Ils pourront ainsi démontrer leurs connaissances en mécanique!

Des vêtements

Les amateurs d’automobile ont besoin de s’exprimer! Que ce soit avec une casquette, un gaminet ou un bon vieux coton ouaté, offrez des vêtements à l’effigie de sa marque ou de son modèle préféré.

Des LEGO de voitures

Photo: Frédéric Mercier

Les LEGO, c’est pour tous les âges. La célèbre compagnie de blocs a créé plusieurs modèles basés sur des voitures légendaires comme la Porsche 911, le Volkswagen Westfalia et même la DeLorean du film Retour vers le futur!

Une location d’auto sur Turo

Vous connaissez la plate-forme Turo? Il s’agit d’un site où vous pouvez louer le véhicule d’un particulier pour un ou plusieurs jours. Voilà une belle occasion de louer la voiture de rêve de quelqu’un qui vous tient à cœur.

Des affiches à l’effigie de leur voiture de rêve

Que ce soit pour un garage ou pour une chambre à coucher, un peu de décoration est toujours agréable. Certains commerces vendent des affiches encadrées à l’effigie de voitures sport ou d’indestructibles 4x4.