Lamborghini Huracán Sterrato 2023 : une Lamborghini prête pour un rallye

Les amateurs de voitures sport et de conduite hors route ont maintenant deux fantastiques options pour combiner leurs passions. Après la Porsche 911 Dakar présentée au Salon de l’auto de Los Angeles, voici maintenant la Lamborghini Huracán Sterrato 2023.

Il s’agit de la version de série du concept éponyme dévoilé en 2019. Le constructeur italien, qui a l’habitude de faire les choses bien à sa façon, a même profité de l’événement Art Basel à Miami pour l’exposer au grand public.

« Avec la Sterrato qui est capable de rouler à grande vitesse sur différents terrains, nous avons combiné de manière unique l’expérience de conduite d’une véritable voiture super sport avec le plaisir de conduire une voiture de rallye, a déclaré le responsable technique de Lamborghini, Rouven Mohr. La Sterrato procure un nouveau degré de sensations au volant. »

Photo: Lamborghini

Une Huracán pas comme les autres

Par rapport à la Huracán EVO, le nouveau modèle possède une garde au sol accrue de 44 mm ainsi que des voies élargies de 30 mm à l’avant et de 34 mm à l’arrière. La suspension gagne en débattement et le dessous de la voiture reçoit des plaques de protection. Les moulures ajoutées au bas de la carrosserie et sur le contour des ailes sont bien en évidence également.

Les roues de 19 pouces sont chaussées de pneus Bridgestone Dueler AT002 développés sur mesure pour un équilibre entre les performances en piste et les capacités en dehors de la route, ceux d’en arrière étant considérablement plus larges (285 mm au lieu de 235 mm).

Vous remarquerez aussi la présence de lumières d’appoint à l’avant. Puis, sur le toit, des rails latéraux permettent d’installer un support ou de transporter de l’équipement, tandis qu’une nouvelle admission apporte de l’air frais au moteur.

Photo: Lamborghini

Pas la plus puissante ni la plus rapide

Parlons-en, du moteur. Sans surprise, on a affaire au V10 atmosphérique de 5,2 litres, mais bizarrement, la puissance est similaire à celle de la Huracán EVO à propulsion (602 chevaux) et non à celle avec rouage intégral (631 chevaux). Même chose pour le couple, qui s’élève à 413 lb-pi au lieu de 443.

Le tout est contrôlé par une boîte à double embrayage à sept rapports et réparti aux quatre roues par un système à commande électronique comprenant un différentiel arrière autobloquant mécanique. Le résultat est une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe réduite à 260 km/h – sur l’asphalte dans les deux cas, bien sûr!

La Huracán Sterrato bénéficie par ailleurs de réglages spécifiques pour ses modes de conduite Strada (route) et Sport en plus d’ajouter un mode Rally conçu pour les conditions de faible d’adhérence. Puis, quand vient le temps de ralentir pour éviter un obstacle, par exemple, elle peut compter sur des freins à disques de 380 x 38 mm à l’avant et de 356 x 32 mm à l’arrière, avec des étriers à six et à quatre pistons, respectivement.

Photo: Lamborghini

Enfin, bien que les images diffusées pour le moment ne montrent pas l’intérieur, sachez que la Huracán Sterrato revêt ses sièges de suède Alcantara de couleur Verde Sterrato (une soixantaine de teintes sont aussi disponibles en option) et que le tableau de bord présente de nouveaux affichages, incluant l’ajout d’un inclinomètre, d’une boussole, d’un indicateur d’angle de direction et d’un indicateur de coordonnées géographiques. Il sera même possible pour les conducteurs qui possèdent une montre Apple Watch de suivre leur fréquence cardiaque à l’aide du système de télémétrie. Bien pensé, n’est-ce pas?

La Lamborghini Huracán Sterrato 2023 entrera en production en février à l’usine de Sant’Agata Bolognese, mais seulement 1 499 exemplaires en sortiront. Y a-t-il autant de personnes dans le monde qui voudraient d’un tel bolide? Assurément. Mais gageons que tous ne s’en serviront pas à la pleine hauteur de son potentiel, ce qui est dommage.

