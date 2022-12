Nissan Z ou Toyota Supra?

Comme voiture du dimanche et pour aller sur le circuit de temps à autre, choisiriez-vous la nouvelle Nissan Z ou la Toyota Supra 3.0?

-------------

Bonjour Michael,

Voilà une question à laquelle beaucoup de chroniqueurs et passionnés tenteront de répondre. Pour ma part, la réponse est claire : je choisirais la Nissan Z. La première chose qui me fait pencher en sa faveur est l’aisance qu’elle peut procurer face à la Supra, dans laquelle je n’ai personnellement jamais pu trouver une bonne position de conduite. Son habitacle très sombre, la visibilité problématique et ma difficulté à faire corps avec la voiture font en sorte que je n’en voudrais pas.

Photo: Toyota

Certes, la Supra abrite une superbe motorisation. Évidemment issue de chez BMW, comme plusieurs pièces de la voiture, mais qui se distingue par son couple, sa grande souplesse et une sonorité des plus exaltantes. On sent également l’auto très solide, bien qu’elle soit beaucoup moins intuitive sur la route comme sur piste que la Nissan Z.

Du côté de la Nissan, certains éléments déçoivent. Notamment, les sièges inconfortables ainsi que des éléments empruntés au modèle de précédente génération, difficilement justifiables sur une voiture vendue à 60 000 $. Même si elle coûte 10 000 $ de moins que la Supra, elle n’est plus l’aubaine qu’elle a déjà été. En fait, la Z est une voiture de performance très aguichante, aux lignes fantastiques et qui, j’en suis convaincu, sera plus fiable et moins fragile que la Supra. La Nissan s’avère tout aussi rapide malgré ses 40 kilos supplémentaires (face à la Supra) - et plus facilement maîtrisable. En outre, elle est moins ennuyeuse à conduire que la Supra.

Photo: Louis-Philippe Dubé

En terminant, considérez aussi que la Z est également plus facile au quotidien. Elle se revendra aussi beaucoup plus facilement, puisque la Supra est l’une des rares sportives faciles à obtenir, faute d’acheteurs. D’ailleurs, il faudra vous y prendre d’avance si vous souhaitez mettre la main sur une Z, parce que les listes d’attente s’allongent pendant que les concessionnaires patientent pour recevoir les rares unités allouées pour le marché canadien.

En vidéo: Le Guide de l'auto a testé la Nissan Z au Circuit Mont-Tremblant