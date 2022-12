En studio : la Fiat 500 électrique s'en vient au Canada

Au Salon de l'auto de Los Angeles, Fiat a annoncé le retour de la petite 500 sur le marché nord-américain. Cette fois-ci, elle optera pour une motorisation 100% électrique et portera un emblème stylisé 500e.

Dans le cadre d'un nouvel épisode En Studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy ont commenté ce retour pour le moins inattendu.

« La Fiat 500e se vend déjà sur le marché européen […] et maintenant, on la ramène ici », précise Antoine. L’autonomie du véhicule est de 150 miles ou environ 240 kilomètres et elle sera commercialisée en 2023 en tant que modèle 2024, explique-t-il.

Photo: Fiat

Cette Fiat risque de connaître du succès au Québec, surtout face à l’engouement pour les électriques, mais aussi parce qu’il s’agira probablement d’une voiture urbaine intéressante, croit Antoine.

« Il faut comprendre que Fiat, au Canada particulièrement et en Amérique Nord, est sur le respirateur artificiel depuis des années », mentionne Antoine. Il a un pressentiment que le groupe Stellantis prendra beaucoup de temps avant de commercialiser des véhicules électriques comme la Chrysler Airflow et le Ram Revolution. Ceci expliquerait pourquoi le constructeur italien arrivera avec la 500e au cours des prochains mois.

Photo: Fiat

Pour plus de détails, visionnez la capsule En studio au haut de cet article.