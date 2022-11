De Tomaso P900 : un nouveau jouet pour les riches

Une autre semaine passe et une autre voiture sport exotique se dévoile. Cette fois, il s’agit de la P900 du fabricant italien De Tomaso, maintenant propriété de la société chinoise Ideal Team Ventures.

On reconnaît tout de suite le design de la marque et plus particulièrement celui de la P72 sortie en 2019. Mais alors que cette dernière était conçue pour la route, la P900 est exclusivement dédiée aux circuits. De plus, sa production sera limitée à 18 unités pour l’ensemble de la planète.

La structure tout comme les panneaux qui la recouvrent sont en fibre de carbone, sans surprise. De Tomaso précise que la majorité de la carrosserie a été repensé afin d’être encore plus aérodynamique. Seuls les phares et la cabine vitrée, par exemple, seraient identiques à la P72. Le becquet avant comporte de plus grosses ailettes, l’admission d’air est retravaillée et les ailes avant sont plus prononcées.

Photo: De Tomaso Automobili

Bien sûr, c’est à l’arrière qu’on observe les principales différences, allant de la prise d’air en retrait du toit jusqu’au gigantesque aileron, en passant par le support qui le relie au couvercle ajouré du moteur. Les ouvertures au niveau des ailes arrière sont également plus grandes, tandis que les feux ont un anneau doré à l’instar des embouts d’échappement qui surplombent l’imposant diffuseur.

Il n’y a pas d’images de l’intérieur de la P900, mais étant donné sa vocation pour la piste, on devine que le décor a été dépouillé, que des sièges sport de course avec harnais sont au menu et que la fibre de carbone est encore une fois à l’honneur.

Photo: De Tomaso Automobili

V12 demain ou V10 maintenant

Bien que la mode des voitures hyper sport électriques commence à prendre de l’ampleur, les modèles à combustion n’ont pas dit leur dernier mot. On l’a vu dernièrement avec le missile tchèque Praga Bohema et son moteur de Nissan GT-R modifié. La De Tomaso P900 proposera un V12 atmosphérique, signé par le motoriste allemand Capricorn, qui pèse seulement 220 kilos (la voiture fait 900 kilos au total).

Capable de grimper à 12 300 tours/minute, la compagnie lui attribue une puissance de 888 chevaux, le tout acheminé aux roues arrière via une boîte de vitesses séquentielle Xtrac. Il serait compatible avec les carburants synthétiques du futur. D’ailleurs, son développement se poursuivra au moins jusqu’en 2024.

Photo: De Tomaso Automobili

Fait intéressant, les clients qui ne désirent pas attendre peuvent choisir à la place un V10 dérivé d’anciennes monoplaces de F1. Dans ce cas-ci, la puissance n’est pas mentionnée, mais elle sera immanquablement inférieure à celle du V12. Gageons que le son sera tout aussi excitant ou presque.

De plus amples détails viendront lors de la première apparition publique de la De Tomaso P900 prévue à l’été 2023. On peut déjà vous dire cependant que chacun des 18 exemplaires coûtera la modique somme de 3 millions $ américains, soit un peu plus de 4 millions $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement. La compagnie offrira des formations et du soutien technique pour que les acheteurs puissent maximiser le potentiel ahurissant de leur bolide sur les circuits.