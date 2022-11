Les futures Ferrari s’inspireront de ce spectaculaire concept

Après avoir écrit une nouvelle page de son histoire cet été en dévoilant un premier véhicule utilitaire, le Purosangue, Ferrari présente maintenant un concept très futuriste expressément conçu pour le septième volet de la série de jeux vidéo Gran Turismo.

Celui-ci marque à son tour une redéfinition du design pour le constructeur italien et influencera ses futures voitures de route et de course. C’est Ferrari qui le dit!

Bien sûr, ça ne se fait pas sans un regard vers le passé. La Ferrari Vision Gran Turismo rend hommage aux bolides de la Scuderia qui ont triomphé aux 24 Heures du Mans et de Daytona, tandis que le numéro « 75 » sur les flancs évoque le 75e anniversaire de la sortie de la première Ferrari de course, la 125 S.

Photo: Ferrari

Elle prend la forme d’une monoplace d’endurance aux proportions radicales et aux formes géométriques, allant du museau en pointe jusqu’à l’aileron arrière rectangulaire en passant par les sphères qui abritent les roues. L’aérodynamisme de la partie arrière reprend en fait les principes de la Ferrari 499P, ce nouveau prototype de course créé pour le championnat du monde d'endurance. Le tout est sous-tendu par des éléments à effet de sol ultra proéminents en fibre de carbone.

Ferrari a misé sur une conception qui assure une répartition parfaite du poids et un centre de gravité extrêmement bas afin de garantir un équilibre optimal autant sur les pistes les plus sinueuses que sur les circuits routiers plus classiques.

Photo: Ferrari

Pendant ce temps, l’habitacle se charge d’offrir une visibilité exceptionnelle et de placer le conducteur dans la position la plus ergonomique possible, au cœur d’un décor clairement pas de notre époque. Voyez le volant multifonction avant-gardiste intégrant en son centre un petit écran en guise de seule instrumentation, la bande de lumière qui ceinture le poste de pilotage, puis les matériaux transparents qui laissent paraître les composantes mécaniques.

Photo: Ferrari

À propos, on a affaire au même V6 turbocompressé que dans la 296 GTB et 296 GTS, mais gonflé à 1 016 chevaux au régime de 9 000 tours/minute. Ensuite, trois moteurs électriques (un sur l’essieu arrière et un pour chaque roue avant) fournissent une puissance additionnelle de 321 chevaux. Quant au couple, il totalise 811 livres-pied.

Selon des simulations, l’accélération de 0 à 100 km/h prend moins de deux secondes et la vitesse de pointe s’élève à 350 km/h. Aussi, Ferrari a travaillé avec l’équipe de Gran Turismo pour que le son du groupe motopropulseur inédit soit fidèlement reproduit dans le jeu vidéo.

Photo: Ferrari

Une réplique grandeur nature du concept Ferrari Vision Gran Turismo sera exposée au musée de Ferrari à Maranello à partir du 15 décembre. Huit jours plus tard, le bolide sera disponible à tous les joueurs de Gran Turismo 7 sur la planète. Ne manquez pas de l’admirer sous tous les angles dans notre galerie de photos au haut de la page!

