Sondage : 51 % des Canadiens veulent passer à l’électrique, mais…

Un nouveau sondage publié par Compare the Market sur les préférences d’achat des consommateurs à travers le monde révèle que 51,4% des Canadiens se tourneraient davantage vers un modèle électrique pour leur prochain véhicule, alors que 34,1% opteraient encore pour un modèle à combustion et que les autres n’ont pas de préférence particulière.

Sans grande surprise, les plus jeunes consommateurs (25 à 34 ans) sont les plus intéressés à acheter un véhicule électrique, soit 57%, tandis que les plus vieux (55 à 64 ans) sont les moins intéressés, dans une proportion de 40%. Les hommes seraient plus enclins que les femmes à choisir un véhicule électrique pour leur prochain achat, avec 55% contre 48%.

Hélas, ce ne sont que des intentions. La réalité finit vite par rattraper les consommateurs à la grandeur du pays. Le prix élevé, les contraintes d’autonomie et de recharge, la performance en hiver et les longs délais de livraison dissuadent un grand nombre d’entre eux. Selon le sondage, à peine 6,6% des répondants ne voient aucune barrière à l’adoption d’un véhicule électrique.

En ces temps d’inflation, combien les Canadiens sont-ils prêts à dépenser? Seulement 28% accepteraient de payer plus de 45 000 $ pour un véhicule à combustion (qui est grosso modo le prix moyen pour un véhicule neuf en ce moment), mais 45,7% seraient prêts à débourser une telle somme pour un véhicule électrique.

Photo: Dominic Boucher

Par ailleurs, bien que les ventes de modèles électriques au Canada aient augmenté de près du tiers durant la première moitié de 2022, le pays tire de l’arrière par rapport au reste de la planète selon un nouveau rapport de Bloomberg qui a été déposé à la récente conférence sur les changements climatiques en Égypte.

Seulement un véhicule neuf vendu sur 14 au Canada actuellement est branchable (électrique ou hybride rechargeable), alors que la moyenne mondiale est d’environ un sur huit.

Rappelons que le Canada vise à ce qu’au moins 20% des nouveaux véhicules légers vendus au pays soient électriques d’ici 2026, 60% en 2030 et 100% en 2035.

