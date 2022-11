Salon de l'auto de Montréal : l’édition 2023 se confirme

Pour la première fois en trois ans, il y aura un Salon international de l’auto de Montréal au Palais des congrès en janvier! La dernière édition remonte en effet à 2020, puisque les deux suivantes ont été annulées en raison de la pandémie.

Bien que la situation sanitaire permette désormais la tenue de grands rassemblements publics intérieurs, le retour du salon automobile le plus important au Québec demeurait relativement incertain. À la grandeur de l’industrie, ce genre d’événement est de plus en plus remis en question en raison du désintéressement d’un bon nombre de constructeurs.

Or, la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal a déployé des efforts dans les dernières semaines afin de garantir la participation de près d’une vingtaine de marques.

Le 78e Salon de l’auto de Montréal se tiendra donc du 20 au 29 janvier 2023 et occupera un espace de plus de 200 000 pieds carrés (environ les deux tiers de la superficie habituelle), soit l’entièreté du niveau 2 du Palais des congrès. L’objectif est de montrer le plus grand nombre de modèles au public, incluant une vaste gamme de véhicules électriques.

« À ce jour, le Salon présentera entre 70% et 75% des marques et modèles présents dans le top 10 de la vente au Québec, explique le directeur exécutif, Luis Pereira. Nous sommes conscients que l’industrie automobile connait une période de chambardement, mais nous sommes convaincus de présenter un Salon qui vaut le détour! La pénurie et le manque d’inventaire dus aux problèmes généralisés de la chaîne d'approvisionnement affectent toute l’industrie et aussi notre Salon. Certains manufacturiers seront donc absents, mais ceux qui seront avec nous sont très enthousiastes à l’idée de présenter leurs produits aux amateurs. »

Malheureusement, les organisateurs ne peuvent annoncer pour l’instant les marques présentes. Il est aussi question d’attractions spéciales, mais sans plus de précisions. On sait cependant que la soirée du Gala Avant-Première Bénéfice, qui permet d’amasser des fonds au profit de six fondations hospitalières du grand Montréal, aura lieu le 19 janvier.

« Nous savons que les visiteurs ne retrouveront pas exactement l’événement auquel ils sont habitués, mais quel bonheur nous aurons à nous retrouver après ces deux années d’absence, s’exclame l’ancien pilote automobile et porte-parole de l’événement, Bertrand Godin. Toute l’équipe a travaillé fort pour vous présenter le meilleur de l’automobile 2023. Je vous donne donc rendez-vous en janvier au Palais des congrès. J’ai hâte de piquer une petite jasette avec vous ! »

De plus amples détails sur l’événement et la vente de billets seront fournis au début de décembre.

En vidéo : Retour sur le Salon de l'auto de Montréal 2020 avec Le Guide de l'auto