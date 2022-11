En vidéo : nouveau record de « drift » à 231 km/h… avec les pieds!

On vous a déjà montré plusieurs vidéos de dérapages contrôlés sur le site du Guide de l’auto, à commencer par la série Gymkhana de Ken Block. Il y a aussi la Porsche Taycan qui avait établi un record Guinness en effectuant la plus grande distance en dérive (374 km) pour une voiture électrique.

Cette fois-ci, on veut vous parler d’un autre exploit renversant qui a réalisé plus tôt cet automne : celui du dérapage contrôlé le plus rapide avec un véhicule conduit par les pieds.

C’est tout à fait sérieux. Il s’agit d’un nouveau record du monde Guinness et il appartient à Bartosz Ostalowski, qui est amputé des deux bras depuis un accident survenu en 2006.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui suit, le pilote professionnel d’origine polonaise a poussé sa BMW Série 3 modifiée jusqu’à une vitesse de 277 km/h avant d’actionner le frein à main – ou plutôt, le frein à pied! – de pivoter la voiture jusqu’à un angle de 60 degrés et de déraper à une vitesse de 231,66 km/h.

Remarquable, n’est-ce pas? Bien sûr, on n’encourage personne à tenter le coup, même à basse vitesse. Le record a eu lieu dans un environnement contrôlé sur l’une des pistes d’atterrissage de l’aéroport de Pila, en Pologne.

Vous devez savoir aussi que Bartosz Ostalowski maîtrise son art depuis de nombreuses années, s’étant fait connaître avec une Nissan Skyline R34 GT-T. Il participe actuellement au championnat polonais de drift et à d’autres séries de compétition en Europe. La Série 3 utilisée pour le record renfermait un V8 biturbo de 7 litres développant pas moins de 1 000 chevaux et 944 livres-pied de couple.

« Je suis incroyablement heureux d’avoir d’atteint mon objectif, a-t-il déclaré. À de telles vitesses, on sent la moindre irrégularité et tout se passe extrêmement vite. C’est une expérience qui se compare difficilement avec autre chose. Je suis fier parce que j’ai pu encore prouver que tout le monde a un potentiel énorme en dedans de soi et peut connaître du succès. »

Bien dit.

En vidéo : Gabriel Gélinas explique les dérapages contrôlés