Kia EV6 ou Volkswagen ID.4?

En considérant la conduite, le fait que je mesure 1,75 m et le rapport qualité/prix, que me conseillez-vous entre le Kia EV6 AWD LR GT-Line 1 et le Volkswagen ID.4 AWD avec l’ensemble Statement avec pompe à chaleur?

--------------

Bonjour Aimée,

D’emblée, je vous répondrais que la meilleure option est celle que vous pouvez obtenir! Parce qu’il faut savoir que les délais d’attente pour ces véhicules dépassent deux ans. Cela dit, je donne au Kia EV6 l’avantage d’être dynamiquement plus intéressant, mieux équipé et mieux garanti. En outre, il pourra se recharger plus rapidement dans le futur en raison de sa vitesse de charge à 350 kW (contre 150 chez Volkswagen).

Il est clair qu’au chapitre de l’espace intérieur, Volkswagen a l’avantage. Plus de dégagement à la tête de même qu’une meilleure latitude en ce qui concerne l’ajustement de l’assise. Il s’agit d’ailleurs du point faible du Kia EV6, également par rapport au Hyundai IONIQ 5, son proche cousin. Bref, à moins que la limitation d’espace à la tête soit pour vous un problème, le Kia est plus convaincant. Je vous invite à consulter les matchs comparatifs qui ont été publiés dans le Guide de l’auto 2022 et 2023 où ces modèles sont mis en vedette. Vous constaterez que la Kia a fait très bonne impression auprès de l’équipe, alors que le Volkswagen ID.4 a plutôt déçu.

Évidemment, il est pour l’heure trop difficile de se prononcer sur la fiabilité de ces deux véhicules, qui devront passer plus de temps sur la route avant que l’on puisse dresser une forme d’historique. Or, d’ici à ce que vous receviez votre commande, vous risquez d’obtenir une manne d’informations à ce sujet.

Mon conseil en terminant : passez une commande pour les deux. Vous pourrez ainsi prendre le temps d’évaluer le tout avant l’arrivée de l’un ou l’autre des véhicules. Mais encore une fois, s’il me fallait choisir l’un d’entre eux demain matin, mon choix porterait vers le Kia EV6.

En vidéo: notre essai du Kia EV6 2022