Le Ford Bronco de Gilles Villeneuve bientôt vendu aux enchères

En plus d'une passion dévorante pour les voitures de course, Gilles Villeneuve appréciait aussi beaucoup la conduite hors route.

Devenu pilote de Formule 1, il s'était offert un Ford Bronco pour aller jouer dans la boue et les carrière de sable des environs de Berthierville. Peint en orange et jaune, des couleurs chères à Gilles, le véhicule a reçu plusieurs modifications notamment des suspensions et roues différentes, un treuil à l'avant ainsi que des sièges Recaro dans l'habitacle. Après l'avoir brièvement utilisé au Québec, le pilote québcois l'a ensuite envoyé en Europe afin de pouvoir assouvir sa passion pour le tout-terrain sur le Vieux Continent.

Photo: Courtoisie Armand Peyroux

Selon nos confrères du magazine poleposition.ca, ce Bronco va être mis en vente par la célèbre maison d'enchères française Aguttes le 14 décembre prochain. Les Bronco de première génération se vendant déjà très cher actuellement, un modèle ayant appartenu au pilote québécois pourrait bien battre des records.

Jamais restauré, le Bronco demeure identique à ce qu'il était lorsque Gilles Villeneuve l'utilisait encore. Le propriétaire du véhicule, que nous avons contacté, nous a expliqué qu'il possède tous les documents attestant qu'il s'agit bel et bien d'un véhicule ayant appartenu au pilote québécois. Au terme de cette vente, le propriétaire espère également que le véhicule sera acquis par un passioné et pas par un spéculateur.

Photo: Courtoisie Armand Peyroux

De notre côté, nous ne manquerons pas de suivre cette vente pour voir si le véhicule trouve preneur et si oui, à quel prix.

Pour l'anecdote, ce Bronco n'est pas le seul véhicule hors route que Gilles Villeneuve a possédé. Après avoir envoyé son VUS en Europe, il s'est ensuite offert un Ford F-250 pour continuer à rouler hors des sentiers battus au Québec (voir galerie photo). Ce camion, qui porte les mêmes couleurs que le Bronco, a été passablement modifié (moteur, suspensions, trains roulants, etc.) et a été utilisé par Gilles jusqu'à la fin de l'année 1981. Il est désormais exposé au Musée Gilles Villeneuve à Berthierville.

