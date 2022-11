Comment se fait-il que mon concessionnaire Chevrolet ne puisse entretenir ma Spark EV?

Je possède une Chevrolet Spark EV et le concessionnaire General Motors de ma région affirme qu’il n’est pas autorisé à travailler sur ma voiture. Lorsque j’ai contacté le siège social, on m’a servi une réponse évasive et peu convaincante. Êtes-vous en mesure de me donner l’heure juste?

Bonjour Christian,

La Chevrolet Spark EV fait partie de ces véhicules électriques qui ont défriché le marché aux côtés notamment des Nissan Leaf et Mitsubishi i-MiEV. L’autonomie proposée était modeste et la technologie est vite devenue dépassée. En revanche, en fonction de ses besoins personnels et de son budget, la Spark EV peut représenter une voiture intéressante alors que le prix du litre d’essence est on ne peut plus élevé.

Votre concessionnaire a fait preuve de transparence et d’honnêteté. En effet, « Seules 10 concessions nationalement ainsi que 6 concessions au Québec peuvent réparer les Spark EV », nous a expliqué Philippe-André Bisson, gestionnaire des communications chez General Motors pour le Canada. Il précise que tous les concessionnaires n’ont pas équipé leur atelier de l’outillage nécessaire pour entretenir et réparer les Spark EV. Cet outillage est différent de celui de la Bolt EV, notamment.

Rappelons que la Spark EV a été offerte en 2016 et qu’elle était disponible pour les flottes au cours des deux années précédentes.

Nous vous recommandons donc de vous rendre dans une des concessions autorisées par General Motors ou à contacter un atelier indépendant qui sera en mesure d’entretenir votre voiture électrique.