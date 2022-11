Quelle compacte sportive choisir?

J’hésite entre quatre modèles : la Hyundai Elantra N, la Mazda3 Sport Turbo AWD, la Subaru WRX et la Volkswagen Golf GTI. Je privilégie la boîte automatique et roule environ 10 000 km par année. La voiture doit être une bonne routière, fiable, ne doit pas être trop coûteuse en entretien et avoir une bonne chaîne stéréo (la voiture est pour moi l’endroit idéal pour écouter de la musique). J’ajoute que j’ai possédé un Subaru Crosstrek 2018 dont la puissance était insuffisante et pour laquelle les coûts d’entretien étaient trop élevés.

Bonjour Patrick,

D’abord merci d’être aussi précis dans votre question. Cela permet de mieux comprendre vos besoins réels. Et à la lumière de ce que vous me dites, j’élimine d’emblée les Subaru et Volkswagen pour lesquelles les coûts d’entretien sont plus élevés que la moyenne. Chez Subaru, en plus de perdre l’avantage du hayon, vous ne bénéficierez pas d’une bonne chaîne audio et devrez composer avec une voiture certes très amusante et performante, mais passablement bruyante.

De son côté, la Golf GTI a l’avantage d’être probablement la meilleure routière de toutes. Et elle vous offrira une superbe chaîne audio… uniquement dans un modèle Autobahn avec un groupe d’options, faisant grimper la facture à plus de 41 000 $! Je présume que si les coûts d’entretien vous importent, il en va de même pour le prix de l’auto. Et puisque les coûts d’entretien chez Volkswagen sont également élevés, et que la disponibilité de la GTI est un réel problème, il vaut mieux passer à autre chose.

Concernant l’Elantra N, elle impressionne surtout par ses qualités dynamiques. Elle n’est ni confortable ni conviviale, mais propose une grande puissance et une maniabilité étonnante. Par contre, la boîte séquentielle à double embrayage déçoit par son rendement, alors que la conduite au quotidien devient pratiquement un irritant. Une voiture assurément trop radicale pour une majorité d’acheteurs, et qui, elle aussi, ne fait pas dans la discrétion au niveau sonore.

Il reste donc la Mazda3 Sport AWD à moteur turbo. Une voiture de grande qualité, sous-estimée, dont le comportement routier est quasi exemplaire et qui a su prouver sa fiabilité. Ses coûts d’entretien sont minimalistes, sa puissance est plus que satisfaisante et sa chaîne audio Bose vous conviendra sans l’ombre d’un doute. Cette automobile a aussi l’avantage d’être parmi les moins coûteuses de votre sélection, et de fournir un niveau de luxe et de confort qui surpasse clairement celui de Hyundai et de Subaru.

Ainsi, à la lumière de vos critères, mon choix s’arrêterait sur la Mazda3.