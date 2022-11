L’impression 3D s’incruste dans le monde de l’automobile

La technologie est partout, et c’est vrai dans le domaine de l’automobile… à un tel point que l’impression 3D débarque maintenant dans nos autos!

Avant d’aller plus loin, rappelons brièvement ce qu’est l’impression 3D.

C’est l’idée de pouvoir créer des objets plus ou moins complexes à partir de plastique fondu. En gros, on a des filaments de plastique, ou différents types de matières, qu’on fait passer dans une buse qui le fait fondre et le dépose de manière très précise. Et par couches successives, on arrive à créer des objets.

Dans le monde de l’automobile, on l’a d’abord utilisé pour des pièces de remplacements qui étaient introuvables, et on a aussi créé des accessoires comme des porte-gobelets, des supports à lunettes et des pommeaux de levier de vitesse. L’entreprise Local Motors est même allée jusqu’à imprimer une voiture complète en 3D!

Photo: Local Motors

Cadillac a aussi emboité le pas lors du dévoilement de la nouvelle Celestiq 2024, qui intégrera plusieurs composantes imprimées en 3D.

De son côté, Ford a eu l’idée de partager des plans officiels pour imprimer en 3D des accessoires pour le Ford Maverick.

Sur TikTok, on a découvert le québécois Vincent Reid, alias 3dvince. On lui a donné une mission: imprimer un porte-gobelet double qu’on peut facilement installer dans le Maverick. Pour voir ce que ça donne, regardez la capsule vidéo au haut de cet article (à partir de 04:25).

Photo: Capture d'écran - Le Guide de l'auto

Oui, mais pourquoi?

Quel est l’intérêt pour Ford de rendre ses plans publics et d’inviter ses consommateurs à créer leurs accessoires à l’iade d’une imprimante 3D? L’idée est de créer une communauté de créateurs, de tester les possibilités et de permettre aux propriétaires de personnaliser précisément le véhicule en fonction de ses besoins.

Les possibilités sont vastes: support de téléphones de toutes sortes, tablettes, etc. On peut aussi créer des espaces de rangement pour des gants, des outils ou des appareils qu’un professionnel doit utiliser régulièrement. Quelqu’un qui fait de l’entretien routier serait peut-être intéressé par un support pour une perceuse et ses batteries.

Photo: Capture d'écran - Le Guide de l'auto

L’impression 3D, c’est avoir la possibilité d’améliorer ou d’ajouter à notre véhicule des accessoires très spécifiques à nos besoins et souvent à peu de frais.

Et vous, qu’aimeriez-vous ajouter à votre véhicule?