La nouvelle Toyota Prius sera dévoilée très bientôt

Que se passe-t-il avec la Toyota Prius? La pionnière des voitures hybrides arrive à la fin de sa quatrième génération, les ventes sont considérablement à la baisse cette année et aucun modèle 2023 n’a encore été annoncé.

Depuis l’arrivée de la Corolla hybride, certains remettent en question la pertinence de la Prius. Toutefois, la populaire hybride n’a pas dit son dernier mot, comme on le découvrira d’ici une semaine.

En effet, la division japonaise de Toyota vient de publier sur ses réseaux sociaux des images mystérieuses qui annoncent le dévoilement d’un modèle le 16 novembre, soit à la veille du Salon de l’auto de Los Angeles 2022. Sur deux d’entre elles apparaît la mention « Hybrid Reborn », suggérant qu’un véhicule hybride de la marque sera réinventé.

Photo: Toyota

Naturellement, on pense à la Prius. La génération actuelle a duré sept ans, un de plus que les deux précédentes, et un changement s’impose.

Une autre image ne montrant qu’une silhouette de voiture vue de profil tend à confirmer qu’il s’agit d’une nouvelle Prius :

Photo: Toyota

Malheureusement, Toyota ne donne pas plus d’informations pour l’instant. La Prius a toujours eu un design un peu controversé et on sait que le constructeur peut nous surprendre, comme il l’a fait avec la Crown. D’après ce que l’on voit, l’hybride emblématique pourrait adopter des traits de la nouvelle bZ3 entièrement électrique destinée à la Chine.

Reste aussi à découvrir si la Prius continuera d’offrir à la fois une variante hybride classique et une hybride rechargeable appelée Prime. Tel que rapporté précédemment, il est même possible qu’un moteur à combustion alimenté à l’hydrogène s’ajoute à la gamme éventuellement.

Bref, suivez Le Guide de l’auto le 16 novembre pour tout savoir à propos de l’hybride réinventée de Toyota.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Toyota Prius Prime 2022