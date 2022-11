Déjà 100 000 Porsche Taycan sont sorties de l’usine

Porsche a réalisé un bel exploit cette semaine alors que le 100 000e exemplaire de sa berline électrique Taycan est sortie de l’usine de Zuffenhausen. On se rappelle que la production avait débuté il y a trois ans à peine, soit en septembre 2019.

Le modèle qui passe à l’histoire est une Taycan Turbo S de couleur Bleu Neptune destinée à un client au Royaume-Uni.

« Nous sommes ravis d’avoir atteint un tel niveau de production aussi rapidement, malgré les défis imposés par la pénurie de semi-conducteurs et la situation avec la Covid », a déclaré le vice-président en charge de la Taycan, Kevin Giek.

Photo: Porsche

Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont, dans l’ordre, les trois plus grands marchés de la Taycan, dont la gamme s’est diversifiée avec l’ajout des familiales Cross Turismo et Sport Turismo. En 2021, c’était la voiture la plus vendue de Porsche à l’échelle mondiale, même devant la légendaire 911 produite en plus d'un million de copies au cours de sa longue histoire. Au Canada, elle se classe deuxième.

Bien que son autonomie ne soit pas parmi les meilleures, la Taycan n’est pas pour autant un véhicule que les clients se privent de conduire. Porsche donne comme exemple l’entrepreneur français Jean-Hubert Revolon, qui a déjà parcouru plus de 188 000 km avec sa Taycan 4S depuis qu’il en a pris possession en août 2020. De nombreux autres conducteurs ont aussi franchi les 100 000 km, certains ayant une 911 dans le même garage.

Photo: Porsche

Du nouveau pour 2023

Après avoir regagné le titre de voiture électrique de production la plus rapide sur le circuit allemand du Nürburgring, la Porsche Taycan continue sa route en offrant une série d’améliorations pour l’année-modèle 2023. Les exemplaires antérieurs pourront également recevoir une mise à jour logicielle, la plus importante depuis le lancement de la Taycan il y a trois ans.

Ce qui retient surtout l’attention, c’est la gestion thermique optimisée faisant en sorte que la batterie puisse se préconditionner plus rapidement et à une plus haute température. Par conséquent, l’autonomie de la voiture augmente : jusqu’à 50 km selon la norme universelle WLTP (les chiffres exacts pour le Canada ne sont pas encore connus). Il sera en outre possible de recharger la batterie à une puissance plus élevée, plus longtemps.

D’autre part, le système d’infodivertissement avec Porsche Connect s’améliore par une interface actualisée et plus attrayante, un démarrage et un temps de réponse plus rapides ainsi que l’intégration d’Android Auto sans fil et de Spotify. La recherche de bornes de recharge pourra être filtrée selon leur puissance. Par ailleurs, l’affichage tête haute est lui aussi modernisé et plus complet.

En vidéo : Le Guide de l’auto assiste à la livraison d’une Porsche Taycan GTS Sport Turismo