Volvo S60 et V60 Recharge : pourquoi les subventions sont-elles différentes?

Les Volvo S60 Recharge et V60 Recharge 2023 m’intéressent beaucoup, surtout avec leur autonomie prolongée. La V60 Recharge semble avoir droit à une subvention totalisant 10 000 $ alors que la S60 Recharge semblerait n’avoir droit qu’à une subvention de 5000 $. Pourtant, les deux véhicules partagent les mêmes composantes, leur prix est le même et l’autonomie est identique. Pouvez-vous m’éclairer?

Bonjour Remy,

Il n’y a pas de doute, vous avez un œil averti. Vous avez soulevé l’une des nombreuses incohérences des programmes provincial et fédéral de subvention pour l’achat d’un véhicule électrifié.

Les deux voitures mentionnées ci-haut affichent un prix d’entrée identique, soit de 59 950 $ et une autonomie de 64 kilomètres qui est, elle aussi, identique.

Du côté du provincial, tout roule comme sur des roulettes. Les deux voitures sont éligibles au crédit de 5000 $. C’est simple.

Or, du côté fédéral, ça se corse. En effet, la S60 Recharge n’a pas droit à un sou de subvention alors que la V60 a pourtant droit à un crédit de 5000 $. Lorsqu’on creuse dans les critères complexes du fédéral, on comprend que le crédit pour une voiture ne peut être accordé que si le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) est inférieur à 55 000 $. Donc la S60 Recharge n’est pas éligible au crédit fédéral de 5000 $ puisque son PDSF est de 59 950 $. En revanche, le programme stipule que les voitures familiales, camionnettes et VUS sont éligibles si le PDSF n’excède pas les 60 000 $. Avec son PDSF de 59 950 $, la V60 Recharge devient donc éligible au crédit fédéral de 5000 $ en plus de celui du provincial de 5000 $ également.

Ainsi, nous constatons, tout comme vous, que deux véhicules identiques dans leurs composantes hormis la configuration de leur coffre ne sont pas éligibles au même crédit, et ce, avec une tarification identique. Mais quelle incohérence!

En terminant, nous vous comprenons tout à fait de vous intéresser à ce duo de voitures suédoises. À la fois élégantes, raffinées et discrètes, elles sont fort agréables à conduire. Naturellement, nous sommes portés d’emblée vers la familiale pour son aspect pratique. Qui plus est, elle bénéficie d’un rabais supplémentaire de 5000 $, ce qui n’est pas négligeable.

