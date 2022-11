Zeekr 009 : une fourgonnette électrique polarisante

Le géant chinois Geely, qui contrôle notamment Volvo, Polestar, Lotus et smart, dessert son marché domestique depuis l’an dernier avec une nouvelle marque entièrement électrique appelée Zeekr. Après la familiale 001, celle-ci comptera bientôt dans sa gamme la fourgonnette 009.

Pourquoi vous en parle-t-on? Eh bien, au-delà de son style polarisant, ce n’est vraiment pas une fourgonnette ordinaire!

Mais justement, commençons avec le design. Si elle rappelle vaguement la Kia Carnival vue de profil, la Zeekr 009 adopte des traits plus carrés et une devanture percutante. Sa gigantesque calandre chromée fait penser à une mandoline ou une râpe à fromage (elle est en fait entrecoupée de plusieurs lumières verticales à DEL) et ses feux de jour en « n » semblent flotter dans les coins.

Photo: Zeekr

Les roues mesurent pas moins de 20 pouces de diamètre et, croyez-le ou non, le coefficient de traînée de cette grosse boîte n’est que de 0,27 selon le constructeur – plus aérodynamique qu’un Ford Mustang Mach-E ou Audi e-tron.

Pour cette raison, et d’autres dont il est question un peu plus bas, la Zeekr 009 promet aussi une autonomie supérieure à ces deux VUS électriques : jusqu’à 702 ou 822 km d’après le protocole d’essai utilisé en Chine (qui, il faut l’admettre, est encore moins réaliste pour nous que le WLTP employé en Europe et au Japon). C’est grâce à une batterie dont la capacité s’élève respectivement à 116 ou 140 kWh, la plus petite pouvant se recharger de 10 à 80% en 28 minutes via une borne rapide à courant continu.

Photo: Zeekr

Ce ne sont pas les seuls chiffres qui impressionnent, remarquez. Deux moteurs électriques formant un rouage intégral confèrent à la 009 une puissance de 536 chevaux et un couple de 505 livres-pied, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes à peine. Aucune fourgonnette au monde n’est plus rapide, du moins parmi les modèles de production. Le concept Ford Pro Electric SuperVan de 1 973 chevaux dévoilé cet été, rappelons-le, complétait le même sprint en moins de deux secondes!

En terminant, sachez que la Zeekr 009 ne néglige pas le luxe et la technologie. Une suspension pneumatique, un écran tactile de 15,4 pouces avec assistant virtuel intelligent, un autre de 15,6 pouces pour le divertissement des passagers arrière, des fauteuils avec massage à la deuxième rangée, des systèmes de reconnaissance vocale et faciale ainsi qu’une bonne vingtaine de caméras et de capteurs figurent au menu.

Photo: Zeekr

Au fait, le prix de base de la 009 est l’équivalent de 92 300 $ canadiens et celui de la version équipée de la grosse batterie grimpe à 108 800 $. On est bien loin d’une Carnival!

