En vidéo : Le Guide de l’auto a conduit le scooter électrique BMW CE 04

Ford vole encore la vedette au Salon de la SEMA

Ford dit avoir conçu ses récents modèles pour qu’ils soient plus faciles à personnaliser et à accessoiriser. On en a de beaux exemples au Salon de la SEMA qui se déroule cette semaine à Las Vegas. Bien sûr, il y a une différence entre les pièces et les composantes vendues …