Nissan Versa 2023 : cinq choses à savoir

Nissan Versa 2023 : nouvelle gueule et un plus gros écran

Malgré le déclin des voitures sous-compactes en Amérique du Nord et son avenir plus qu’incertain, la Nissan Versa persiste et signe pour 2023 avec des retouches esthétiques et de nouvelles technologies à bord. La compagnie profite du Salon de l’auto de Miami cette semaine pour en faire la première sortie …