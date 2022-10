En vidéo : le Guide de l'auto conduit la Porsche 911 GT3 RS sur piste

De passage au circuit de Silverstone en Angleterre, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a pu conduire la Porsche 911 GT3 RS 2023, une voiture qui découle de la course automobile.

« Cette voiture est très légère et l’on sent aussi l’appui aérodynamique qui est exceptionnel à haute vitesse », se réjouit Gabriel. L’aileron ajustable permet d’aller chercher plus de 800 kg d’appui aérodynamique à 285 km/h, précise-t-il.

Photo: Porsche AG

Sur le plan mécanique, cette GT3 RS emploie un moteur 6 cylindres à plat atmosphérique de 4 litres. Produisant une puissance de 518 chevaux et un couple de 346 lb-pi, le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,2 secondes.

Le tout est jumelé à une transmission à double embrayage à sept rapports PDK et au rouage à propulsion. Par ailleurs, la sportive possède trois modes de conduite : Normal, Sport et Piste.

Photo: Porsche AG

« Nous avons tous ces boutons sur le volant qui vous permettent de régler [notamment] la suspension — autant en compression qu’en détente. Il est également possible de paramétrer le différentiel vectoriel à contrôle électronique pour la livrée de la puissance », mentionne le chroniqueur.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour plus de détails et impressions de conduite.