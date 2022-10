Combien coûte... la Chevrolet Camaro 2023?

La Chevrolet Camaro demeure pratiquement inchangée pour 2023 et elle figure parmi les seuls pony car aux côtés de la Ford Mustang et de la Dodge Challenger.

« L’avenir de la Camaro est compromis. Les rumeurs veulent qu’après 2024, cette voiture disparaisse du marché », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. Pour 2023, le véhicule n’a pas reçu de changements esthétiques majeurs.

Photo: Marc Lachapelle

Beaucoup de versions

Actuellement, la voiture se commercialise sous une panoplie de déclinaisons : 1LS, 1LT, 2LT, 3LT, LT1, 1SS, 2SS et ZL1. N’oublions pas que la Camaro offre également deux choix de carrosserie (coupé et décapotable), quatre motorisations distinctes et une boîte manuelle ou automatique.

Photo: Marc Lachapelle

En fonction de votre bourse, vous pouvez opter pour un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres de 275 chevaux; un V6 de 3,6 litres de 335 chevaux; un V8 de 6,2 litres de 455 chevaux ou encore, un V8 6,2 litres surcompressé de 6,2 litres développant 650 chevaux.

Le plaisir au rendez-vous

« La Camaro, on l’achète pour son niveau de performance [et] pour l’agrément de conduite. Je vous dirais que la mécanique que l’on retrouve dans cette voiture figure parmi les éléments les plus intéressants », se réjouit le chroniqueur.

Photo: Marc Lachapelle

Il souligne la rigidité du châssis ainsi que la calibration de la boîte manuelle et de la pédale d’embrayage. En revanche, il critique la visibilité. « Il ne faut pas souffrir de claustrophobie parce que la visibilité est nulle : les piliers sont très épais [alors que] les glaces et la lunette arrière sont étroites », mentionne-t-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Chevrolet Camaro 2023… et dévoile sa gamme de prix!