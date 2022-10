Que pensez-vous de la caisse du Ford Maverick?

Je possède un Hyundai Santa Fe 2012 que j’aimerais remplacer au cours de la prochaine année. Je n’ai pas réellement besoin d’une camionnette. Le Ford Maverick me plaît beaucoup par son format compact. Toutefois, je m’inquiète de la longueur de la caisse. Tant qu’à avoir une camionnette, j’aimerais pouvoir transporter de gros objets à l’occasion.

Bonjour André,

D’emblée, nous sommes portés à croire que vous faites partie du public cible du Ford Maverick. En effet, Ford n’a pas l’intention de convaincre les acheteurs de F-150 de remplacer leur camionnette pleine grandeur par un Maverick. Disons que ce dernier d’adresse à une clientèle qui n’a pas forcément besoin d’une camionnette, mais qui recherche une alternative à un VUS. Tout comme vous.

Le Ford Maverick a l’avantage de présenter un format beaucoup plus compact que les camionnettes traditionnelles. Il faut savoir que ce dernier est constitué d’une structure monocoque et qu’il est dérivé du Ford Escape. Cette configuration rend le véhicule plus agile en milieu urbain.

Évidemment, il profite d’une consommation d’essence revue à la baisse comparativement aux grosses camionnettes puisque sa cylindrée est inférieure. Même en choisissant le moteur turbocompressé de 2 litres plutôt que l’hybride, la consommation demeure tout à fait raisonnable. Nous avons enregistré 8,2 L/100 km au terme de notre essai.

Photo: Antoine Joubert

En ce qui concerne la caisse arrière, sa longueur peut devenir un irritant. En effet, elle ne mesure 4,5 pieds, ce qui est très peu. Au cours d’une semaine entière, nous avons mis à l’essai le Maverick Lariat et nous avons transporté notamment des biens que nous voulions déposer dans un centre de récupération. Sans exagération aucune, la moitié des objets dépassaient de la caisse. Sur le plan de la largeur, il n’y a pas de réel souci. Mais 4,5 pieds, c’est malheureusement très court pour une caisse de camionnette dans l’optique de transporter des objets volumineux.

En revanche, il est possible de moduler l’ouverture du hayon de manière à transporter plus facilement, par exemple, des panneaux de bois de 4X8. Également, les points d’ancrage sont nombreux et il est possible d’obtenir des rails latéraux pour faciliter la fixation des objets que vous y placerez. Notons qu’on y trouve aussi une prise de 120 volts. De par sa conception, le seuil de caisse du Maverick est relativement bas par rapport aux camionnettes traditionnelles, ce qui facilite le chargement à l’arrière.