Honda CR-V 2023 : des hausses de prix difficiles à avaler

Entièrement redessiné, le Honda CR-V 2023 aura sans doute plus de difficulté à rester parmi les véhicules les plus vendus au pays quand il arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il coûte beaucoup plus cher que l’ancien.

En effet, Honda Canada a dévoilé aujourd’hui les prix du CR-V de sixième génération qui, rappelons-le, est disponible en versions LX, Sport et EX-L à moteur turbocompressé de 190 chevaux (le même qu’avant) ainsi qu’en version Touring hybride, une première sur notre marché.

Le CR-V 2023 le moins dispendieux s’affiche, tenez-vous bien, à partir de 36 740 $ en incluant les frais de transport et de préparation. Il s’agit d’une hausse de 3 205 $ par rapport au modèle 2022. Et ce n’est qu’avec un rouage à traction. L’option des quatre roues motrices augmente le prix de 2 800 $.

L’équipement de série des versions LX comprend un toit ouvrant, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des phares à DEL, des roues de 17 pouces, des sièges avant chauffants et un contrôle automatique de la température à deux zones. Un nouveau système multimédia anime l’écran tactile de sept pouces et se veut compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

À cela s’ajoute la série de technologies d’aide à la conduite Honda Sensing, qui comprend l’assistance dans les embouteillages et un fonctionnement plus doux du régulateur de vitesse adaptatif et du système de maintien dans la voie. N’oublions pas le rappel de siège arrière et le rappel de ceinture de sécurité arrière qui sont également nouveaux pour 2023.

Ensuite, le CR-V Sport coûte 43 440 $ et, comme son nom l’indique, il arbore un look plus sportif, notamment avec des garnitures extérieures noir lustré et des roues de 18 pouces noir berlina. À l’intérieur, un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et un volant chauffant gainé de cuir sont de mise.

Photo: Honda

Le CR-V EX-L monte d’un échelon à 45 340 $. Il reprend l’équipement de la version LX mais ajoute des sièges en cuir, un écran tactile de neuf pouces, la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, de même qu’un système audio amélioré à huit haut-parleurs et la recharge sans fil Qi pour téléphones intelligents compatibles.

Le gros prix pour sauver de l’essence

Finalement, le CR-V Touring hybride peut être commandé à partir de 50 840 $. C’est une somme colossale qui s’explique par le fait que Honda a choisi d’offrir la technologie hybride (non rechargeable et non éligible à des subventions gouvernementales) uniquement avec la plus luxueuse des versions au menu. Sa consommation d’essence moyenne se chiffre à 6,4 L/100 km, une baisse de deux litres par rapport aux CR-V turbocompressés.

Il faut dire que ce CR-V hybride est également plus puissant (204 chevaux, 247 lb-pi de couple). Soulignons par ailleurs ses jantes de 19 pouces, sa nouvelle chaîne sonore haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs, son système de navigation et son modem Wi-Fi.

Photo: Honda

Honda insiste pour dire que le CR-V 2023 bénéficie d’améliorations importantes au niveau de la carrosserie et du châssis, en plus d’une version actualisée du système de rouage intégral pouvant désormais envoyer jusqu’à 50% du couple aux roues arrière pour de meilleures performances. En dehors de la route, un nouveau système de limiteur de vitesse en descente vient en aide au conducteur.

« Le CR-V a toujours été un leader du segment et joue un rôle crucial dans notre gamme, a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. Maintenant, avec un nouveau modèle hybride fabriqué et vendu au Canada, le tout nouveau CR-V établit une fois de plus la référence en matière de sécurité, de technologie, de conception et de performance et, surtout, c’est le CR-V le plus agréable à conduire qui soit. »

Il reste à voir le succès réel que connaîtra le nouveau CR-V. Des concurrents comme le Toyota RAV4, le Ford Escape, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage offrent tous des versions hybrides nettement plus abordables.

En vidéo : Antoine Joubert présente le nouveau Honda CR-V 2023