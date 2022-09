Mon Ford Mustang Mach-E est immobilisé au garage. Que devrais-je faire?

Je suis propriétaire d’un Ford Mustang depuis maintenant six mois. Il y a quelques semaines, il a refusé de démarrer. Un problème soi-disant d’ordre électronique selon le concessionnaire. Or, ce dernier n’a toujours pas été en mesure de le réparer et on m’a annoncé ce matin qu’il me faudrait patienter encore un mois en raison d’une pièce non disponible. On a bien beau me fournir un véhicule de courtoisie en attendant (un Bronco Sport), je trouve cette situation inacceptable pour un constructeur de la trempe de Ford. Je ne sais pas si je dois demander un dédommagement, mais j’ai perdu confiance. Que feriez-vous?

Bonjour André,

Malheureusement, et comme je l’ai souvent écrit, le Mach-E Édition GT Performance est actuellement l’un des pires cauchemars de Ford et un produit que je ne peux recommander. Non pas qu’il ne soit pas attrayant sur le plan de la conduite, au contraire il a tout pour plaire. Surtout dans cette version GT Performance dont la facture avoisine hélas les 90 000 $. Or, bien que Ford ne veuille l’admettre, ce véhicule n’était pas prêt pour la commercialisation. Pourquoi cela? Parce que lorsqu’un problème survient, non seulement les pièces de remplacement se font rares, voire inexistantes, mais on manque aussi de personnel.

En fait, les concessionnaires Ford doivent régulièrement recourir à des gens de l’externe pour que les réparations soient effectuées dans les règles de l’art. C’est une chose de faire l’entretien d’un véhicule électrique, mais s’en est une autre de poser un diagnostic de défaillance et de régler un problème. Et dans certains cas, les Mustang Mach-E se transforment malheureusement en décoration de jardin (ou de stationnement), en attendant qu’un spécialiste de chez Ford puisse corriger le problème.

Je ne connais évidemment pas le problème de votre véhicule et il est donc difficile de porter un jugement sur le travail qui doit être réalisé. Il pourrait en effet s’agir d’un retard de livraison d’une pièce. En réalité, il est aussi possible que le concessionnaire dépende d’un expert - probablement surchargé -, afin de réparer votre véhicule.

Sans clairement l’indiquer de cette façon, les ingénieurs de chez Ford nous avaient même mentionné lors du lancement de la F-150 Lightning, que cette camionnette serait beaucoup plus facile à entretenir et à réparer que « certains autres » véhicules électriques du marché. En lisant entre les lignes, on comprenait à ce moment que le Mustang Mach-E était source de plusieurs problèmes.

Que ferais-je à votre place? Vous allez me trouver bête, cependant vous n’avez d’autre choix que de composer avec la situation. Vous pourriez bien sûr attendre qu’il soit réparé et ensuite vous en défaire, mais à quel coût? Et il est certain que dans le contexte actuel, on ne vous dédommagera pas. La faute ne revient pas au concessionnaire, mais bien à Ford qui a commercialisé un produit défaillant. Le concessionnaire, pris entre l’arbre et l’écorce, fait sans doute ce qu’il peut.

Sachez également que votre histoire n’est pas un cas isolé et que même si plusieurs propriétaires de Mach-E se disent enchantés de leur véhicule, d’autres vivent des histoires similaires ou pires que la vôtre. Le Mach-E, c’est donc un coup de dé que je n’oserais personnellement pas jouer. D’ailleurs, vous aurez remarqué que pour l’heure, Ford et Lincoln ne proposent aucun autre véhicule reprenant cette technologie et reposant sur cette plate-forme... Voilà qui en dit long.