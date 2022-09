Dernière chance pour le Ram 1500 EcoDiesel

La populaire camionnette Ram 1500 n’en a plus pour longtemps encore à offrir l’option d’un moteur diesel. L’année-modèle 2023 sera en effet la dernière.

Plus précisément, le Ram 1500 EcoDiesel, initialement lancé en 2014 et amélioré pour 2020, cessera d’être produit en janvier prochain.

« Notre moteur V6 EcoDiesel a ravi les consommateurs avec le couple le plus élevé et la meilleure capacité de remorquage dans une camionnette d’une demi-tonne, en plus d’être la première à dépasser 1 000 milles (1 600 km) d’autonomie, a déclaré le chef de la direction de la marque Ram, Mike Koval Jr. Alors que nous nous tournons vers un avenir électrique, nous voulions offrir à nos fidèles clients une dernière occasion de commander la camionnette qu’ils aiment tant. »

Rappelons que Ram prévoit de lancer sur le marché en 2024 sa première camionnette pleine grandeur 100% électrique et des solutions électrifiées dans la majorité de ses créneaux un an plus tard.

Le Ram 1500 EcoDiesel 2023 peut être commandé dès maintenant en versions Tradesman, Big Horn, Laramie, Limited Longhorn et Limited, toujours à cabine multiplaces. Son V6 turbodiesel de 3,0 litres génère 260 chevaux et 480 livres-pied de couple, permettant de remorquer des charges maximales de 12 560 livres. Sa consommation de carburant moyenne est inférieure à 10 L/100 km.

Photo: Stellantis

Quelques changements pour 2023

On en profite pour mentionner que le Ram 1500 2023 reçoit quelques changements, à commencer par l’ajout d’une luxueuse Édition Élite du modèle Limited. Celle-ci comprend entre autres des sièges en cuir haut de gamme, un plafond en suède, une instrumentation unique, des pédales au fini brillant et un sélecteur de vitesses rotatif au design sophistiqué. Alimentée par le V8 HEMI de 5,7 litres avec assistance eTorque, cette version s’affiche à partir de 94 915 $, transport et préparation inclus.

Quoi d’autre? Il y a aussi un tableau de bord numérique de 12 pouces sans cadre en option, le système Selec-Speed de série dans le Ram 1500 Rebel, de nouveaux pneus tout-terrain de 22 pouces avec l’ensemble Hors route des versions Laramie, Longhorn et Limited, ainsi qu’une alerte de rappel d’occupant arrière dans tous les modèles.

