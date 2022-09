Combien coûte... la Lexus IS 500 2022?

Étant la seule berline compacte munie d’un V8 atmosphérique sur le marché, la Lexus IS 500 promet d’être une voiture d’exception.

Située au sommet de la gamme, cette voiture se caractérise par rapport à ses autres déclinaisons grâce à son moteur V8 de 5 litres qui produit 472 chevaux et 395 lb-pi de couple.

« Ici, on a une berline de performance, mais qui est étonnamment conviviale au quotidien et qui est capable d’offrir un niveau de confort comparable à celui d’une IS 350 », remarque le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Lexus

Sur le plan visuel, la 500 se distingue notamment grâce à ses voies plus larges, à ses jantes exclusives et à ses quatre pots d’échappement superposés en angle.

Sportive sans être radicale

En conduite, Antoine souligne le confort relevé, l’insonorisation impeccable et l’excellente position de conduite. « Après un peu plus de 200 km passés au volant, je m’attendais à une consommation d’essence plus élevée, que j’ai pu comptabiliser », s’étonne-t-il. En effet, il a obtenu une cote de 11 L/100 km.

Photo: Lexus

Le journaliste apprécie la sonorité envoûtante du V8, de même que la transmission à huit rapports qui travaille bien. En revanche, le comportement routier n’est pas aussi dynamique que ses rivales. « Ne vous attendez pas au côté plus incisif d’une Audi S4 ou d’une BMW Série 3. La direction n’est pas aussi précise et il y a un petit délai à l’accélération », souligne Antoine.

Habitacle plus ou moins moderne

Bien que Lexus ait retravaillé l’intérieur, la planche de bord n’est pas tout à fait à jour. « En ce qui concerne la présentation, on est très traditionnel. […] Le système multimédia est facile d’accès, mais on a aussi ce pavé tactile qui demeure imprécis », mentionne-t-il.

Photo: Lexus

De plus, Antoine note la finition impeccable, mais il aimerait un habitacle un peu plus moderne.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Lexus IS 500 2022… et dévoile sa gamme de prix!