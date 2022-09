Ford rappelle d'autres F-150 dont l’arbre de transmission pourrait tomber

Ford vient d’émettre un autre rappel pour le F-150 de nouvelle génération, visant plus précisément 11 349 exemplaires des années-modèles 2021 et 2022 au Canada.

Le problème provient des isolants sous le camion qui pourraient avoir été installés incorrectement et se desserrer. Ceci risquerait de causer des dommages à l’arbre de transmission, qui pourrait non seulement se briser et causer une perte de puissance aux roues, mais carrément toucher le sol et compromettre la maîtrise du véhicule.

Ford avertit également que le camion pourrait se mettre à bouger lorsque le levier de vitesses est réglé à la position « Park » si le frein de stationnement n'est pas actionné.

Ce rappel touche uniquement certains modèles 4x4 à empattement de 145 pouces qui ont un arbre de transmission en aluminium. Toutefois, un rappel similaire avait été annoncé en décembre dernier pour quelque 40 000 F-150 2021 au pays.

Photo: Antoine Joubert

Les propriétaires concernés recevront bientôt un avis par la poste et devront amener leur camion chez un concessionnaire Ford, d’abord pour faire vérifier si les isolants ont été bien installés et ajouter de nouvelles fixations, au besoin, ensuite pour inspecter l'arbre de transmission et le réparer s'il est endommagé.

D’autres rappels ont été émis précédemment pour le F-150 de nouvelle génération, notamment en lien avec une mauvaise programmation du module de commande du moteur, des fils inflammateurs de la colonne de direction qui pourraient être trop courts et s’endommager, de même qu’un problème avec le contrôleur de freinage de remorque qui pourrait empêcher les freins de s'actionner.

Il est possible de consulter le site web de Ford Canada afin de déterminer si votre F-150 est visé par l’un ou l’autre des rappels en question.

En vidéo : Ram 1500 Rebel ou Ford F-150 Tremor?