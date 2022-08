J'hésite entre une Chevrolet Bolt et une Toyota Prius Prime pour remplacer mon RAV4 2007

J’aimerais remplacer mon Toyota RAV4 2007 (très bien entretenu) par une Chevrolet Bolt EV ou une Toyota Prius Prime.

Que me conseillez-vous?

Bonjour Lyette,

Sachez d’abord que dans les deux cas, ces véhicules ont su prouver leurs qualités comme leur fiabilité. Sachez également qu’à l’inverse des croyances populaires, les coûts d’entretien à moyen et long terme sont pratiquement les mêmes pour la Chevrolet Bolt et la Prius Prime.

Maintenant, vous qui êtes habituée à rouler à bord d’un RAV4, vous saurez sans doute apprécier davantage le confort et l’habitabilité de la Prius Prime, plus volumineuse que la Chevrolet Bolt. S’il s’agit pour vous d’un critère d’importance, considérez-le. Car même si Chevrolet a apporté quelques changements aux sièges de la Bolt en 2022, celle-ci demeure moins confortable que la Prius. En revanche, vous serez ravie par la grande facilité d’accès à bord en raison d’une position de conduite plus élevée.

Quels sont donc les inconvénients d’une auto électrique? Hormis l’autonomie et le temps de recharge si vous êtes en route et devez vous immobiliser, ils sont pratiquement nuls. Une Chevrolet Bolt roule par exemple environ 400 km sur une charge en été, mais approximativement 275 km en hiver. Pour une telle voiture, il est nécessaire d’avoir une borne de recharge à domicile, afin de ne pas dépendre des réseaux de bornes qui peuvent ne pas être idéaux, en plus de coûter cher. Or, à moins de devoir conduire régulièrement sur de longues distances ou que vous ne soyez pas prête à faire le saut vers une voiture 100% électrique, la Bolt EV peut probablement convenir à tous vos besoins. De surcroît, elle affiche un coût de revient moindre que la Prius Prime, évidemment en raison des crédits gouvernementaux applicables.

Le désavantage de la Bolt EV demeure sa disponibilité, plus complexe que celle de la Prius Prime. Puisque vous semblez avoir en votre possession un véhicule encore en bonne condition et qui ne perdra plus un sou de sa valeur marchande actuelle, vous pouvez sans doute vous permettre de patienter un an pour mettre la main sur une voiture 100% électrique.

