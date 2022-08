Le Guide de l'auto s'en va conduire les Ford Bronco Raptor et Everglades

Le Guide de l'auto s'envole aujourd'hui pour le Nouveau-Brunswick afin de conduire les Ford Bronco Raptor et Everglades. Le constructeur américain poursuit la diversification de sa gamme Bronco en ajoutant ces deux nouvelles versions à son catalogue cette année.

Le modèle Everglades, dont le nom rappelle les célèbres marécages floridiens, se destine à la conduite hors route la plus radicale. Ainsi, le véhicule est doté d'une entrée d'air de type snorkel qui remonte l'entrée d'air du moteur pour s'aventurer dans l'eau sans dommages. Mais son originalité réside dans la possibilité d'orienter sa direction vers l'avant ou l'arrière en fonction des conditions rencontrées. Selon Ford, il est possible de rouler dans des étendues d'eau de près d'un mètre de profondeur!

Photo: Ford

On retrouve également un treuil avec un câble de 30 mètres, capable de tirer un maximum de 10 000 lb. Enfin, le moteur retenu est le 4 cylindres de 2,3 litres EcoBoost, qui développe 300 chevaux et 325 lb-pi.

Le second modèle que nous allons mettre à l'épreuve est le redoutable Bronco Raptor. Le véhicule se situe au sommet de la gamme et il est motorisé par un V6 EcoBoost de 3 litres, qui développe 418 chevaux et 440 lb-pi (à condition d'utiliser de l'essence super). Ford a évidemment renforcé le châssis en conséquence, monté des suspensions Fox spécifiques et rehaussé la garde au sol pour en faire un franchisseur hautes performances.

Ford Canada nous a également précisé que nous allons essayer les véhicules sur l'asphalte, mais aussi hors route. Ne manquez pas notre essai de ces deux modèles qui arrivera sous peu!

En vidéo : l'essai du Ford Bronco 2022