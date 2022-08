Un VUS de McLaren de plus en plus probable

McLaren 720S/ 765 LT /Artura - Fuite en avant

Durant sa première décennie, McLaren Automotive a connu une progression phénoménale, créant trente voitures différentes et les produisant à plus de vingt mille exemplaires. Parmi elles, cinq voitures de course qui ont multiplié les victoires et une brochette de grandes sportives qui ont repoussé les limites de la performance et …