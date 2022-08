En studio : quels sont les éléments à vérifier sur un Land Rover Range Rover d’occasion?

Le Land Rover Defender 130 à trois rangées est arrivé

Promise il y a un peu plus d’un an, la nouvelle version à trois rangées de sièges du Land Rover Defender se dévoile officiellement aujourd’hui. Rejoignant les modèles 90 et 110, le Defender 130 pourra accueillir jusqu’à huit personnes en tout confort. Long de 5,36 mètres et possédant un empattement …