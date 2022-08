Bentley Mulliner Batur : une série très limitée et un aperçu du futur

Bentley a profité de la célèbre Monterey Car Week pour présenter un nouveau modèle très haut de gamme : le coupé Mulliner Batur. Il préfigure le design des futurs modèles électriques de la marque.

Le changement le plus visible est évidemment la partie avant, et la disparition des phares ronds. Les optiques retenues par Bentley sur le coupé Batur sont amincies et plus élancées que par le passé. La calandre est également différente, tandis que la partie arrière se distingue nettement celle d'une Continental GT par exemple.

Dans l'habitacle, le luxe et le raffinement sont évidemment au rendez-vous, avec une possibilité de personnalisation presque infinie. Les clients peuvent choisir différents types de cuirs, ainsi qu'un revêtement en Dinamica, une imitation du daim, mais ne fait pas appel à de la vraie peau animale. Bentley propose également des insertions artisanales faites en titane, et même de remplacer la fibre de carbone par un composite fait de fibres naturelles plus durables. Dans le même ordre d'idée, les tapis de sol font appel à du fil recyclé, une première chez le constructeur. Et pour les clients les plus exigeants, il est même possible d'opter pour des éléments imprimés en 3D réalisés avec de l'or 18 carats.

Photo: Bentley

Sous le capot, on retrouve le moteur le plus puissant jamais monté dans une Bentley : un W12 de 6 litres turbocompressé qui développe 730 chevaux et 738 lb-pi de couple. Les chiffres d'accélération n'ont pas été annoncés, mais avec des valeurs aussi impressionnantes, il est probable que le coupé Batur soit capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ.

Pour contenir la fougue de ce moteur surpuissant, Bentley a aussi ajouté un système de gestion active du roulis et un différentiel à glissement limité à commande électronique. La maniabilité de ce coupé de grand luxe est aussi améliorée grâce à l'emploi de quatre roues directrices.

Disponible en série limitée à seulement 18 exemplaires, le coupé Mulliner Batur est vendu au prix stratosphérique de 1,65 million de livres sterling, ce qui correspond à 2,53 millions de dollars canadiens au moment d'écrire ces lignes. Selon Bentley, la production devrait débuter au milieu de l'année 2023 après un programme d'essai intensif.

