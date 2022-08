Audi S1 e-tron quattro Hoonitron - La nouvelle voiture de Ken Block

Monterey, Californie- Vous êtes un admirateur de Ken Block et de ses vidéos où la démesure est totale? Alors, vous ne voudrez pas rater la prochaine intitulée Elektrikhana, qui sera présentée prochainement sur la Toile.

Pourquoi? Parce que Ken Block prendra le volant de l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron. Un modèle à motorisation électrique dont le design est inspiré de la célèbre Audi Sport quattro S1 avec laquelle Walter Röhrl a établi un record au Pikes Peak Hillclimb en 1987, avec un chrono de 10 minutes et 48 secondes.

Conçue et construite en temps record

Comme hommage à un exploit de la marque doublé de son virage vers l’électrification, on peut difficilement faire mieux que cette Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, avec sa carrosserie frappante et son rouage intégral à commande électronique.

Pour l’instant, Audi n’a divulgué aucune information sur ses caractéristiques techniques, mais précise que les ingénieurs ont conçu et construit la S1 Hoonitron en un temps record de quatre semaines. Auparavant un tel projet aurait pris près d’un an à se réaliser. Cette voiture est animée par trois moteurs électriques, dont deux pour le train arrière, ce qui la dote d’une fonction vectorielle de couple.

Photo: Gabriel Gelinas

Elektrikhana en approche

On sait également que Ken Block et son équipe ont déjà entrepris le tournage de certaines séquences de cette vidéo. J’ai eu l’occasion de voir une séquence au cours de laquelle Ken Block fait une série de donuts (des virages à 360 degrés) à l’intérieur d’un casino de Las Vegas, rien de moins! Ça promet pour le reste! Elektrikhana, mettant en vedette Ken Block et l’Audi S1 Hoonitron, sera présentée prochainement. Restez à l’affût!

