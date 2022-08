Hennessey Venom F5 Roadster : une machine de 1817 chevaux

Dodge Charger Daytona SRT : un prototype 100% électrique et électrisant

Dans le cadre de l’événement Dodge Speed Week qui se tient au Michigan, le constructeur américain a dévoilé la Charger Daytona SRT Concept. Il s’agit ni plus ni moins que d’un prototype entièrement électrique. Il s’ajoute aux Dodge Charger , Challenger, Durango et Hornet 2023 présentés plus tôt cette semaine.