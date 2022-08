Le Cadillac Celestiq a effectué son premier essai routier

La grande berline Cadillac Celestiq, celle qui incarne la vision future du luxe, a effectué son premier essai routier au centre technique mondial de GM à Warren au Michigan.

Le Celestiq revêt un camouflage bleu et blanc avec des centaines d’emblèmes Cadillac parsemés sur la carrosserie. Nous reconnaissons malgré tout la forme distinctive de l’immense berline à hayon. Esthétiquement, la différence principale par rapport au concept est ses rétroviseurs plus massifs.

Le Celestiq emploiera la plateforme Ultium de GM qui utilisée dans d’autres produits comme le GMC Hummer EV, le Chevrolet Silverado EV et le Cadillac Lyriq. Pour le moment, Cadillac n’a pas révélé la taille de la batterie ni son autonomie.

Le véhicule comprendra de nombreuses technologies comme un immense écran de 55 pouces et le système de conduite semi-autonome de prochaine génération de GM, appelé Ultra Cruise. De plus, la voiture pourra être personnalisée selon les désirs de chaque client.

Photo: Cadillac

Par ailleurs, le constructeur n’a pas dévoilé son prix. En revanche, plusieurs médias s’entendent pour dire que le Cadillac Celestiq coûtera autour de 300 000 $ américains.

Aucune période de lancement n’est annoncée non plus, même si certains évoquent la fin de 2024 comme modèle 2025. De plus amples détails nous parviendront dans les prochains mois, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : premier aperçu du Cadillac Celestiq